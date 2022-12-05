مظلات حماية تنفرد بها مصر.. كيف دعمت الدولة المواطنين لتخفيف آثار الأزمات العالمية

يعيش العالم منذ أكثر من عامين، أزمة اقتصادية كبيرة بدأت من جائحة كورونا (كوفيد ـ19) ثم أعقبتها الحرب الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلالها على اقتصاديات دول كثيرة، وتسبب في موجات تضخمية ضربت العالم، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع وهو ما عملت مصر على تحمله عن مواطنيها من خلال تقديم مظلات الدعم والحماية والعمل على توفير السلع بأرخص الأسعار.

الحرب الروسية وأزمة كورونا

الدولة وإجراءات حماية المواطنين

وكانت مصر غير بعيدة عن المشهد العالمي، واتخذت مجموعة من الإجراءات للتعامل مع الأزمات الاقتصادية التي ضربت العالم آخر عامين نتيجة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية بهدف حماية محدودي الدخل وتخفيف عن كاهل المواطنين المصريين بشكل عام.

وكشفت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، خلال كلمة لها اليوم خلال افتتاح محور التعمير بمدينة الإسكندرية، والذي يحضره الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة من الوزراء والمسؤولين إضافة إلى عدد كبير من الإعلاميين والشخصيات العامة عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لحماية المواطنين من هذه الأزمات والتقلبات الاقتصادية.

وزيرة التخطيط

ونستعرض في التقرير التالي أهم الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال عام 2022 لحماية المواطنين:

خطوات تنفرد بها مصر

اتخذت الدولة المصرية خلال عام 2022 عدة قرارات من شأنها تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية عن المواطنين، ولعل أبرز هذه القرارات ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بـ “برامج حماية اجتماعية” جديدة تهديها الدولة للمواطنين، كان أبرزها ما يتعلق بـ زيادة الحد الأدنى للأجور التي تشهد ارتفاعات عديدة في عهد الرئيس السيسي.

أما عن باقي قرارات الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي، كانت كالتالي: زيادة الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3 آلاف جنيه، وهى المرة الثانية لزيادة الحد الأدنى للأجور هذا العام 2022، بجانب توفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين بشرائح تتراوح بين 100 حتى 300 جنيه حتى 30 يونيو 2023، وعدم زيادة الرسوم خلال الفترة المقبلة، بما فيها أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، هذا إضافة إلى وضع آلية لتعويض ودعم العمالة في الشركات المتعثرة أو التي توقفت أعمالها بسبب الأزمة الراهنة لصرف دعم مالي حتى 30 يونيو 2023.

أما بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، يتم وضع آلية لتعويض ودعم العمالة في الشركات المتعثرة أو التي توقفت أعمالها بسبب الأزمة الراهنة لصرف دعم مالي حتى 30 يونيو 2023، بشرط عدم تسريح العمالة في تلك الشركات؛ وتكليف وزراء المالية والتضامن والقوى العاملة بوضع الآلية لتعويض العاملين بالقطاع الخاص والإعلان عنها.

رئيس مجلس الوزراء

مظلات الحماية الاجتماعية

يتضح من هذه القرارات أن مصر تكثف جهودها لتوسيع مظلات الحماية الاجتماعية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ويعتبر رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات وهو أكثر ما يشغل القيادة السياسية، التي تشعر بالمواطنين وتسعى دائما على توفير حياة كريمة لهم.

استمرت إجراءات الحماية الاجتماعية حاضرة على رأس أولويات الدولة في ظل الظروف العالمية الحالية وبمتابعة قيمة المخصصات المحددة لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وفيما يتعلق بقيمة الدعم الموجه لكل من المواد البترولية والسلع التموينية بموازنة عام 2022/2023، ارتفع كل منهما تأثرًا بارتفاع الأسعار العالمية.

وعلى صعيد مخصصات شبكات الحماية الاجتماعية، ارتفعت هي الأخرى من 18.7 مليار عام 2029/2020 إلى 22.2 مليار بموازنة عام 2022/2023؛ وتمثلت تلك الزيادة في مساعدات الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة وبرنامج دعم التعليم المجتمعي وارتفع عدد الأسر المستفيدة من تلك البرامج إلى 4 ملايين أسرة.

خطة الدولة للتعامل مع الأزمة

أعلنت الدولة المصرية خطة من خمسة محاور رئيسة للتعامل مع الأزمة، مع تصاعد التداعيات السلبية للصراع في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي وانعكاس ذلك على الاقتصاد المصري.

وتمثلت تلك المحاور الخمس في:

تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

توطين الصناعة المحلية مع توسيع القاعدة الإنتاجية.

تنشيط البورصة المصرية وتعزيز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

خفض الدين العام وعجز الموازنة.

إجراءات وبرامج للحماية الاجتماعية لضمان توفير السلع الأساسية.

وتستهدف الدولة فيما يخص تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، خلق المزيد من فرص العمل ورفع معدل النمو الاقتصادي، وجاء ذلك بعد قيامها بتأهيل وإعداد البنية التحتية اللازمة للاستثمار خلال السنوات الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

تأمين مخزون السلع الغذائية

ولا ننسى نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي من كل المنتجات طوال فترة جائحة كورونا وحتى خلال الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار تأمين المخزون بكل المنتجات وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول أزمات كبيرة بسبب نقص السلع.

وأجمع المواطنون أن إصدار الحكومة “حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية” جاء في توقيت مهم لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

حزمة الحماية الاجتماعية تعبير واضح على اهتمام الرئيس السيسي والدولة بتوفير مظلة حماية للمواطنين خاصة الفئات الفقيرة من أي مخاطر بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية، وكانت تلك الإجراءات المتتالية بمثابة شريان نجاة للمواطنين، من الأزمات، وخطوات تنفرد بها مصر عن دول أخرى، بتوفير ما يساهم في زيادة قدرات المواطنين على مواجهة التكاليف المتزايدة للمعيشة.