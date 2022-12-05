عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي يطالب بعمل صندوق لصيانة المباني تحت إشراف رئيس الوزراء

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على المشروعات السكنية وعمل صندوق لصيانة المباني، قائلا: " صندوق للصيانة يتعمل ويتحط فيه الأرقام ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاحه محور التعمير بالإسكندرية: " الناس تستغرب اني بسأل السوال دا اقول أخبار التحصيل إيه فى مكان ألاقي الناس مش واخدة بالها، اخد بالي أنا طب انا واخد بالي ليه لأني عارف ان تتحول منشآتها زى ما كتير أهدرت نتيجة عدم الإهتمام والمتابعة للموضوع".

وتابع: " الموضوع فكرته أننا أسر كانت موجودة فى ظروف صعبة وكانت تعاني والإنفاق اللي اتعمل كتير عايزين نحافظ عليه".

رئيس مجلس الوزراء صندوق للصيانة محور التعمير بالإسكندرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى 2000 جنيه رسميًا|ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

أبكت السوشيال ميديا.. حكاية صورة عامل الدليفري الحزينة على فيسبوك

30 جنيها زيادة.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-12-2022

بعد انتهاء أزمته مع الزمالك.. كهربا يعود للملاعب بالتفاؤل والأمل

بدون تشفير.. إذاعة مباراة نارية على 4 قنوات مفتوحة بـ كأس العالم 2022

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ 7 أشهر عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

مشوفتهوش بيعمل إيه بالليل قدام العيال | فضيحة زوجية أمام قاضي الأسرة

الفراخ بـ 30 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

ترشيحاتنا

قرار قضائي في قضية عبد الله رشدي

أمن القاهرة يضبط 15 كيلو حشيش قبل ترويجها في الكريسماس.. صور

بن زايد يوجه التهنئة لأمير قطر على نجاح استضافة المونديال

إصابة الجناح الطائر.. صدمة جديدة في الأهلي قبل مواجهة المحلة بالدوري

السيسي: المنتزه متاحة للكل ومفيش حد يمتلكها والدولة بتعمل حاجات حلوة أوي

مظلات حماية تنفرد بها مصر.. كيف دعمت الدولة المواطنين لتخفيف آثار الأزمات العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يحذر من أدوية شراب موسعة للشعب للأطفال

لو بتشتغل وأنت قاعد كتير.. 3 طرق فعالة لمنع التهاب المفاصل

وضع لافتات على جسده وتعاطف معه الجميع.. مجذوب الشرقية يستغيث لعلاج شقيقه

تسببت بوفاة 6 أطفال.. 5 معلومات لا تعرفها حول المكورات العنقودية

فيديو

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

عملوها مع صباح وجورج الراسي .. عادة غريبة بالجنازات فى لبنان

هل شتم المدرب.. سر غضب كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وكوريا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ