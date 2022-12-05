السيسي يطالب بعمل صندوق لصيانة المباني تحت إشراف رئيس الوزراء

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على المشروعات السكنية وعمل صندوق لصيانة المباني، قائلا: " صندوق للصيانة يتعمل ويتحط فيه الأرقام ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاحه محور التعمير بالإسكندرية: " الناس تستغرب اني بسأل السوال دا اقول أخبار التحصيل إيه فى مكان ألاقي الناس مش واخدة بالها، اخد بالي أنا طب انا واخد بالي ليه لأني عارف ان تتحول منشآتها زى ما كتير أهدرت نتيجة عدم الإهتمام والمتابعة للموضوع".

وتابع: " الموضوع فكرته أننا أسر كانت موجودة فى ظروف صعبة وكانت تعاني والإنفاق اللي اتعمل كتير عايزين نحافظ عليه".