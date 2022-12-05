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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنا بتكلم على الهواء.. الرئيس السيسي: لو معملناش اللي بنعمله الناس مش هتعرف تمشي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي :  " أنا بكلم الناس في مصر على الهوا .. وبنعمل تطوير عمراني مش عشان نإذي الناس ، إحنا بنعمل ده عشان البديل أننا نمتد شرق وغرب اسكندرية عشان لو معملناش الناس مش هتعرف تعيش ولا تمشي " .

وتابع " السيسي " ، خلال كلمته في افتتاح محور التعمير الجديد بمدينة الإسكندرية : " لما أقول المنطقة دي هنخليها يبقا يتم إخلاؤها وعمرنا مهنخلي منطقة إلا لما نعوض سكانها حتى لو كانت مخلفات عشان منأذيش الناس " . 

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن محور التعمير الجديد يعتبر إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاق تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها ويزيد من حيزها العمراني، ويربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوى والطريق الدولى الساحلى ومدينة برج العرب، وليصبح شرياناً تنموياً حيوياً لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلى.

الرئيس السيسي توك شو محور التعمير الجديد مدينة الإسكندرية

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