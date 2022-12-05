أول تعليق من كوريا الشمالية على إطلاق قذائف باتجاه جارتها الجنوبية

قالت وكالة أنباء كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، إن إطلاقها قذائف مدفعية تجاه كوريا الجنوبية كان تحذيرًا لها من الإقدام على أي عمل عسكري.

ومنذ قليل، أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، أن كوريا الشمالية أطلقت 130 قذيفة مدفعية بالقرب من الحدود المشتركة بين البلدين.

وقال الجيش في بيان نشرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية: "كوريا الشمالية أطلقت 130 قذيفة مدفعية قبالة السواحل الشرقية والغربية".

عقوبات أمريكية

ومساء الخميس الماضي، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقوبات على ثلاثة أعضاء في اللجنة المركزية للحزب الحاكم بكوريا الشمالية لتورطهم في برنامج الصواريخ الباليستية في البلاد.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها تستهدف بالعقوبات مدير ونائب مدير حزب العمال الكوري، جون إيل هو ويو جين، على الترتيب، إلى جانب عضو آخر في اللجنة المركزية، هو كيم سو جيل، بتجميد أصول وحظر على الأميركيين التعامل تجاريا معهم.

تأتي العقوبات في حين تعزز كوريا الشمالية اختباراتها للصواريخ الباليستية إلى وتيرة قياسية هذا العام بأكثر من 60 عملية إطلاق، ما زاد الضغط على واشنطن وسيول.

ونقلت وسائل إعلام رسمية، الأسبوع الماضي، عن زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون قوله، إن الهدف النهائي لبلاده هو امتلاك أقوى قوة نووية في العالم.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إن المسؤولين الثلاثة "لعبوا أدوارا رئيسية" في تطوير كوريا الشمالية للأسلحة، في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة، كما "حضروا شخصيا العديد من عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية منذ العام 2017 في الأقل".

كان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الأشخاص الثلاثة في ​​أبريل الماضي، كما كانوا مشمولين في السابق بالعقوبات الأمريكية على الحزب الحاكم في الشمال.