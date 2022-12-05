ذنب مؤسسات الدولة.. السيسي: المواطن اللي بنا على الجسر مش ذنبه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “المواطن اللي بنا على الجسر مش ذنبه، دا ذنب مؤسسات الدولة اللي سابته، اى حاجة هتيجي تعملها الدولة هتجد انها بتحط كل الإجراءات فى التخطيط بتاعها”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاحه محور التعمير بالإسكندرية: “اللي معاه فدان أو أتنين بيعملوا بيه شقق، طب أين المدرسة أو المستشفي أو خدمة المواطنين أو المرافق المطلوبة”.

وتابع الرئيس السيسي: “ أي عمل فى اللي بنعمله احنا بنحط فيه الكلام دا وانتوا بتشوفوا، ونبني جامع أو كنيسة أو مدرسة اللي عنده فدان أرض بيعلموا شقق، فمن فضلكم ساعدونا فى تغيير نمط حياتنا إلى حاجة تانية أفضل وتكون منظمة ومخططة”.