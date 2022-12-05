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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس كوريا الجنوبية: إضراب سائقي الشاحنات يشبه التهديد النووي لبيونج يانج

صدى البلد

  شبّه الرئيس الكورى الجنوبى يون سوك يول الإضراب المستمر لسائقي الشاحنات بالتهديد النووي لكوريا الشمالية، قائلا إن التغاضي عن الأعمال غير القانونية لن يؤدي إلا إلى حلقة مفرغة.
وأجرى يون مقارنة -خلال اجتماع مغلق مع مساعديه اليوم /الإثنين/،حسبما ذكرت وكالة الأنبا الكورية "يونهاب"- قائلا "إنه نفس التهديد النووي لكوريا الشمالية"، مضيفا إنه يعتمد يون نهج عدم التسامح مطلقًا مع إضراب نقابة سائقي شاحنات الشحن، الذي دخل يومه الثاني عشر اليوم الاثنين وأضافت أنه في الأسبوع الماضي ، أصدر أمرًا تنفيذيًا بالعودة إلى العمل ضد سائقي شاحنات الأسمنت ، وأصدر تعليماته للمسؤولين يوم /الأحد/ لإعداد أمر ثان ضد سائقي الشاحنات في صناعات الوقود والصلب".


وأشارت إلى أنه اتخذت النقابة، التابعة للاتحاد الكوري لنقابات العمال، إجراءات جماعية للمرة الثانية خلال خمسة أشهر للمطالبة بتمديد نظام أسعار الشحن الذي يضمن الأجور الأساسية.
يذكر أن سائقى صهاريج الوقود بكوريا الجنوبية بدأوا إضرابا مطالبين الحكومة بإبقاء نظام الحد الأدنى لأسعار الشحن، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف الوقود.


وكان المكتب الرئاسى الكورى أعرب عن قلقه إزاء نقص الإمدادات، مما أجبر الحكومة على اتخاذ إجراءات طارئة، بما في ذلك نشر مركبات عسكرية وأشارت "يونهاب" سابقا إلى أنه قد يؤدي رفض الامتثال اللأمر التنفيذي إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو دفع غرامة تصل إلى 30 مليون وون (22,500 دولار أمريكي).

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