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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

استنكار برلماني لطرد الطلاب غير القادرين على دفع المصاريف

النائبة سارة النحاس
النائبة سارة النحاس

تقدمت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي وتوجيهه الى رئيس الوزراء ووزير التعليم بشأن طريقة التعامل مع الطلاب الغير قادرين على دفع المصاريف .



واستندت النحاس في طلبها على ما تقوم به بعض المعاهد الخاصة بطرد الطلاب الغير قادرين على دفع المصاريف العام الجاري، وعدم تقيد الطلبة الذين لم يسددوا المصاريف بل وعدم السماح لهم بحضور المحاضرات ودخول اختبارات ميدتيرم بشهر نوفمبر، مستنكرة هذا الأمر قائلة:" هل طرد الطلبة هو الحل".


وأكملت عضو مجلس النواب أنه على سبيل المثال وليس الحصر ما تم في معهد بالإسكندرية والذي طرد طلاب الفرقة الثانية والثالثة بالمعهد لعدم قدرتهم على دفع المصاريف الدراسية، فضلًا عن رفض المعهد الاستجابة لطلب تقسيط المبلغ لبعض الطلاب.

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IMG_٢٠٢٢١٢٠٥_١٣٤٦٣٤
مجلس النواب وزير التعليم المعاهد الخاصة النائبة سارة النحاس طرد الطلاب

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