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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالصور.. الفنانة التشكيلية نور بازارباشي تطلق مجموعتها الجديدة بالتعاون مع فيفا

الفنانة التشكيلية
الفنانة التشكيلية نور بازارباشي

تطلق الفنانة التشكيلية نور بازارباشي مجموعتها من أحدث صيحات الموضة والقطع الفنية والمرسومة يدويا في جميع انحاء الدوحة حيث شاركت بكأس العالم 2022 المقامة بدولة قطر  وبالتعاون مع الفيفا.
وشاهدت اقبال واسع حيث أن ملابسها تتماشى مع أجواء كاس العالم ومعالم قطر السياحية.
من جهة اخري وتعبيرا عن حبها لاطفال المخيمات السوريين في لبنان قامت الفنانة التشكيلية نور بازارباشي بالتعاون مع محمد الهزاع مصور المخيمات بتقديم دروس في الفن لتنمية مواهب الاطفال دعما منها وتشجيع المواهب

نور بازارباشي
نور بازارباشي
نور بازارباشي
نور بازارباشي
نور بازارباشي
نور بازارباشي
نور بازارباشي
نور بازارباشي
نور بازارباشي الفنانة التشكيلية نور بازارباشي الفيفا معالم قطر السياحية بازارباشي

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