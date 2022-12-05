بالصور.. الفنانة التشكيلية نور بازارباشي تطلق مجموعتها الجديدة بالتعاون مع فيفا

تطلق الفنانة التشكيلية نور بازارباشي مجموعتها من أحدث صيحات الموضة والقطع الفنية والمرسومة يدويا في جميع انحاء الدوحة حيث شاركت بكأس العالم 2022 المقامة بدولة قطر وبالتعاون مع الفيفا.

وشاهدت اقبال واسع حيث أن ملابسها تتماشى مع أجواء كاس العالم ومعالم قطر السياحية.

من جهة اخري وتعبيرا عن حبها لاطفال المخيمات السوريين في لبنان قامت الفنانة التشكيلية نور بازارباشي بالتعاون مع محمد الهزاع مصور المخيمات بتقديم دروس في الفن لتنمية مواهب الاطفال دعما منها وتشجيع المواهب

نور بازارباشي

نور بازارباشي

نور بازارباشي