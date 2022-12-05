زراعة الشيوخ: قرار إعفاء مساحات الفدان من توريد الأرز يخفف أعباء الفلاح البسيط

أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية قرار وزير التموين بعدم إلزام مساحات الفدان وأقل من قرار توريد الأرز، مشيرا إلي أنه يخفف العبء عن كاهل الفلاح البسيط في مختلف القرى.

وأضاف الجبلي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن القرار يأتى استجابة لجهود البرلمان بغرفتيه مجلسى النواب والشيوخ، حيث سبق وتم عقد لقاءات مشتركة مع وزير التموين الدكتور علي مصيلحى بحضور المهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية والنائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، لمناقشة مشكلات توريد الأرز.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن القرار خطوة هامة في طريق حل المشكلة، لاسيما وأنه يعفى أصحاب المساحات الصغيرة التى تحرص على تخزين إنتاجها من الأرز لصالح تأمين معيشتها واحتياجها من الأرز طوال العام، مضيفا، وهذه هى النسبة الأكبر من مزارعي الأرز في الريف المصرى، مقارنة بأصحاب المساحات الكبيرة التى تزرع الأرز وغيره من المحاصيل بهدف بيعها والتربح منها.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن إنتاج مصر من الأرز يحقق الاكتفاء الذاتي، وبالتالي لايجب أن يحدث أزمة.

وكانت وزارة التموين أعلنت اليوم بيانا جاء فيه، : تيسيراً على المزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية المنزرعة أرز ولا تجاوز فدان، اصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا وزاريًا رقم 179 لسنة 2022 بأن يكون توريد الأرز الشعير المنتج محليًا عن موسم حصاد 2022 لجهات التسويق بالنسبة للمساحة المنزرعة أرز التي لا تجاوز فدان من واقع الحيازة الزراعية اختياريًا.

ويجب علي كل من يملك محصولًا من الارز الشعير المنتج محليا عن موسم حصاد 2022 ان يسلم لجهات التسويق جزءًا من المحصول بواقع (طن) عن كل فدان وذلك بناء على المساحة المنزرعة أرز وتزيد عن فدان، وبالنسبة للمساحة المنزرعة ارز ولا تجاوز فدان يكون التوريد اختياريًا.

وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول علي الكميات المطلوبة لتحقيق الوفرة والإتاحة اللازمة وزيادة المعروض من هذه السلعة الإستراتيجية بكميات وأسعار عادله في المنظومة التموينية وللأسواق الحره طوال العام.