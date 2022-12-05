تلاعب بـ الكانيولا في قدم طفل عمره يوم .. ماذا ينتظر ممرض المنيا

أثار فيديو ممرض المنيا معصوب العينين، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول متابعو السوشيال ميديا فيديو لشاب وصديقه داخل حضّانة في أبو قرقاص لـ رهان على قطع قدم طفل.

أثارت هذه الواقعة، حالة واسعة من الجدل والغضب بين رواد ومتابعي السوشيال ميديا، وتم التقدم ببلاغ للنيابة ضد ممرض المنيا بسبب إهماله ورعونته، فضلا عن تعريض حياة الطفل للخطر.. فماذا ينتظر ممرض المنيا؟

فيديو ممرض المنيا

روى أحد رواد السوشيال ميديا ويدعى رامي الجبالي، تفاصيل الواقعة، قائلا: “الأخ اللي في الصورة ده مصور فيديو هو وواحد صاحبه مغمي عينه بقماشه وبيركب كانيولا في رجل طفل عمره يوم واحد!”.

وأضاف الجبالي في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”: “طبعا الفيديو تم تصويره في عدم وجود أسرة الطفل المسكين اللي سايبين الطفل معاهم أمانة وفاكرين إن اللي هيتعاملوا مع الطفل بشر زينا كدة.. ميعرفوش ان أرواح الناس لعبه ممكن ناس تلعب بيها عادي كدة”.

وتابع: “رجل الطفل في إيده مش باينة.. والكانيولا فضلت داخل خارج بيها والطفل يصرخ وهو ولا هامه.. المهم يكسب الرهان.. لإنه لو خسر الرهان هيجيب فطار علي حسابه.. مش مهم بقى نقطع وتر من رجل الطفل.. مش مهم تقطع شريان.. مش مهم.. هنقول لأهله sorry.. قضاء و قدر”.

بلاغ ضد ممرض المنيا

تقدم رامي الجبالي، ببلاغ للنيابة العامة ضد ممرض المنيا صاحب الواقعة، مرفق معها فيديو الواقعة، قائلا: عشان البلاغ يبقي بلاغ .. اللي في الصوره ده اسمه (مصطفي محمد عبد العزيز) من أبو قرقاص قرية صنيم والواقعة حصلت في حضانة في أبو قرقاص.. واللي معاه اسمه (صابر محمد) وأغلب الظن إنهم غير حاصلين علي أي مؤهل طبي.

ماذا ينتظر ممرض المنيا؟

وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات، من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهو ما ينطبق على ممرض المنيا حال ثبوت الواقعة.

وفي حالة نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو إذا كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ أو تقاعس وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

أما إذا نشأ عن الإهمال الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.