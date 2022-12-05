عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دينية النواب توصي بضرورة وجود حل عادل وسريع لمشكلة أملاك الوقف بدمياط

لجنة الشئون الدينية
لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب

ناقشت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب اليوم في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أسامة العبد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رحاب مصطفى موسى، بشأن البيان الصادر عن هيئة الأوقاف المصرية بمحافظة دمياط بحصر أملاك الوقف من عقارات وأراض زراعية بجميع مدن ومراكز المحافظة والبالغ عددها (حوالي 849 وقفا).

وقالت النائبة رحاب موسى ، مقدمة طلب الإحاطة إن هناك العديد من الأسر في محافظة دمياط يعيشون في أزمة حقيقية مع هيئة الأوقاف حتى وصلت النزاعات إلى المحاكم وصدرت أحكام قضائية ضد البعض وحصل آخرون على براءة وفوجئ الأهالي ببيان صادر عن هيئة الأوقاف بمنطقة دمياط متضمنا حصر أملاك الوقف وعقارات وأراضي زراعية بجميع مدن ومراكز دمياط. 

علما بأن الأهالي يقيمون في منازلهم المقامه على هذه الأراضي من مئات السنين وتوارثتها الأجيال ومنهم من يعمل بالزراعة ومهن بسيطة وبالأجر اليومي ، وما قامت به الهيئة ينتج عنه توتر وقلق لدى المواطنين بالمحافظة ويهدد أمان واستقرار المواطن, وبالرغم من وجود عقود ملكية مسجلة قديمة مستقرة وصادرة في مواجهة الأوقاف بموجب أحكام نهائية وتقارير خبراء ومع ذلك تم إيقافها وعدم الاعتراف بالعقود المسجلة بل امتنع الشهر العقارى عن إجازة الطلبات بالقبول أو حتى رفع الدعاوى إلا بعد موافقة هيئة الأوقاف.

وأشارت موسى إلى ان تعديلات قانون الشهر العقاري رقم (114) لسنة (1946م)  جاءت بقصد التيسير على المواطنين لتسجيل وشهر المحررات الخاصة بالملكية, وذلك لمنع المنازعات حول الملكية ولإستقرار الملكية بشكل نهائي إلا أن القانون وتعديلاته شبه متوقف وغير مفعل من الناحية العملية بسبب ما تدعيه وزارة الأوقاف من وجود حجج أوقاف توقف عملية الإشهار, رغم أن أغلب الحجج لا يمكن تطبيقها على الواقع وقد اندثرت معالمها على الطبيعة .

ومن جانبه قال محمد حسني مدير عام الملكية العقارية في هيئة الأوقاف  أنه يتم  الأن حصر شامل لأملاك الأوقاف وهذا أمر طبيعي  .

وقال الدكتور أسامة العبد إنه لا بد من أن يكون هناك توازن بين السعر القديم والجديد مؤكدا على ضرورة عدم المساس بأموال الأوقاف. 

وطالب العبد بضرورة وجود حل يتناسب مع مطالب المواطنين وفي نفس الوقت يحرك الحالة الاقتصادية .

وأوصت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ، بضرورة وجود حل عادل وسريع لمشكلة  أملاك الوقف بمحافظة دمياط ، وأن من لديه عقود ملكية مسجلة يكون له محاسبة مختلفة عن من لا يملك عقد تمليك ، ويكون هناك توازن بين السعر القديم والسعر الحديث ووجود نظرة لصغار الملاك  .

مجلس النواب احكام قضائية الشهر العقاري الأوقاف البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتهاء أزمته مع الزمالك.. كهربا يعود للملاعب بالتفاؤل والأمل

غادرت المنطقة.. الجيش الإيراني يكشف عن منع المدمرات الأمريكية من دخول الخليج

بالجنيه المصري.. أرقام مرعبة بشأن عقد رونالدو مع النصر السعودي| إنفوجراف

اشتروا الذهب.. خبير يحذر من أكبر فقاعة اقتصادية في تاريخ العالم.. تفاصيل

أخيرا.. الكشف عن السبب الحقيقي لرحيل موسيماني عن الأهلي.. تفاصيل

30 جنيها زيادة.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-12-2022

الفراخ بـ 30 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

محلك سر .. الزمالك يصدم كهربا بقرار حاسم فى أزمة غرامة الفيفا

ترشيحاتنا

كسر الـ 2000 جنيه.. ارتفاع سعر الذهب اليوم بالتعاملات المسائية

لن تسكت أبدا.. كيف ستقلب روسيا الطاولة على أمريكا والغرب

ارتفاع عالمي كبير في أسعار الدولار الأمريكي

قرار مفاجئ من مارسيل كولر في الأهلي قبل صدام المحلة

43 تريليون ين.. اليابان تقر ميزانية دفاعية ضخمة لمدة 5 سنوات

تطور مقلق.. إسبانيا تعترض 3 طرود دموية قبل وصولها لسفارة أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. الملكة رانيا تبهر متابعيها في أحدث ظهور

رجل استثنائي يمثل جيل.. الحزن يخيم على السوشيال ميديا بوفاة محمد أبو الغيط

وردتي البيضاء .. آخر رسائل محمد أبو الغيط لزوجته إسراء قبل وفاته

فلسطين حرة.. مشجع إنجليزي يصدم مراسلا إسرائيليا على الهواء| فيديو

فيديو

مشوار مفيد فوزي .. صديق النجوم الذي وصل بين الأجيال

استخدم ثوب خطيبته.. تفاصيل جديدة في واقعة تخلص شاب من حياته بالغربية

أنا مش متجوزة متخافش .. تطورات جديدة في علاقة ندى الكامل وعمر كمال "فيديوجراف"

أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح محور التعمير في الإسكندرية| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ