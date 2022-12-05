مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية مباشر الآن 0-0 فى كأس العالم

يلتقى بعد قليل منتخب البرازيل مع كوريا الجنوبية فى إطار مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم المقامة حاليا فى قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجارى .

وتأهل منتخب البرازيل الى هذا الدور بعد التربع على قمة المجموعة السابعة بعد أن فاز على صربيا ثم الفوز على سويسرا قبل أن يخسر من الكاميرون فى الجولة الأخيرة فى انتصار تاريخى للأسود الكاميرونية .

فيما تأهل منتخب كوريا الجنوبية الى هذا الدور بعدما احتل المركز الثانى فى المجموعة الثامنة خلف البرتغال الذى تربع على قمة المجموعة وتعادل فى الجولة الأولى مع أوروجواى ثم خسر من منتخب غانا فى الجولة الثانية قبل أن يحقق انتصارا مهما وثمينا بهدفين مقابل هدف واحد على منتخب البرتغال .

موعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية

تنطلق مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية فى إطار منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت السعودية .

وتحظى المباراة باهتمام كبير من جانب عشاق كرة القدم الذين يحرصون على متابعة نجوم الكرة البرازيلية عبر التاريخ .

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكوريا الجنوبية

تذاع مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية عبر مجموعة قنوات بى ان سبورت الحاصلة على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم فى منطقة الشرق الأوسط .

وتنقل المباراة عبر قناة بى إن سبورت ماكس 2 ويعلق عليها عصام الشوالي بالإضافة إلى قناتى الكأس القطرية 1 و 2 .

وأكد البرتغالى باولو بينتو المدير الفنى لمنتخب كوريا الجنوبية أن منتخبه يتعرض لظلم كبير فى ظل ضيق الوقت الذى يواجه فيه منتخب البرازيل بعد انتهاء منافسات دورى المجوعة مشيرا الى أن الجهاز الفنى نجح فى اعداد لاعبيه بشكل جيد بعد أن نجح فى دراسة منتخب البرازيل بشكل جيد والتعرف على كافة نقاط القوة والضعف فى البرازيل وهو ما سنعمل على تطبيقه على أرض الواقع داخل المستطيل الأخضر .

وأوضح بينتو أن منتخب كوريا الجنوبية واجه صعوبات كبيرة خاصة بعد أن قدم مباراة كبيرة أمام البرتغال ونجح فى تحقيق الفوز الذى أهله إلى الدور التالى مشيرا الى أن مواجهة البرازيل صعبة ولكننا قادرون على التحدي .