خبراء يكشفون لـ"صدى البلد" كيفية تطوير مهارات طلاب المرحلة الابتدائية.. خطة شاملة لإعداد برنامج علاجي للطلاب الضعاف خلال العام الدراسي.. ويطالبون بإجراء عمليات تقويم مستمرة للأطفال

خبراء التعليم:

أهمية تطوير مناهج المرحلة الابتدائية

طرق تطوير مهارات طلاب المرحلة الابتدائية

خطة شاملة لإعداد برنامج علاجي للطلاب الضعاف خلال العام الدراسي

تطوير المناهج لتتساوى مخرجات التعلم للطفل المصري مع مخرجات التعلم في الدول الأخرى

تسعى وزارة التربية والتعليم وضع خطة لحل مشكلة الطلاب ضعاف القراءة والكتابة في اللغتين العربية والإنجليزية والعمليات الحسابية البسيطة .

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبير التربوي أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن تطوير مهارات الطلاب فى مستويات التفكير المختلفة يتطلب مناهج مناسبة لكل مرحلة بالاضافة لمشاركة الطلاب فى إبداء وتقبل الرأى.

أوضحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مناهج الصفوف الابتدائية جزء من خطة تطوير التعليم الذي تنتهجه الدولة، وتأخرت فيه كثيرًا، موضحًا أن المنهج ضمن السلسلة التي بدأت من "كي جي" حتى الصف الخامس الابتدائي هذا العام وتنتقل للمراحل القادمة الأعوام المقبلة.

وأشارت الخبيرة التربوية، أن ذلك التطوير يأتي في إطار السياسة التي أعدتها وزارة التربية والتعليم، مع انطلاق العام الدراسي للارتقاء بالمنظومة التعليمية بصفة عامة والمرحلة الابتدائية خاصة، مشيرا إلى أن الخطة الزمنية شاملة على مدار الدراسة ويتم تنفيذها لتطوير مسار العمل بالمدارس الابتدائية والارتقاء بالمستوى العلمى لتلاميذ تلك المرحلة الهامة، خاصة أن الإعداد الجيد للتلميذ يساهم في إنتاج وإعداد تلميذ متعلم وواع، وبما ينعكس بشكل ايجابى على مخرجات التعلم في هذه المرحلة.

وأضافت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أنه لابد من مواكبة التطوير العالمي، حتى تتساوى مخرجات التعلم للطفل المصري مع مخرجات التعلم في الدول الأخرى المحيطة، موضحًا أن هناك فجوة بين ما هو قائم وما ينبغي أن يكون.

وقالت الخبيرة التربوية، إن وضع المناهج التعليمية وبالأخص في الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية يحتاج لعدة معايير مختلفة وغير ثابتة فهي مختلفة باختلاف الزمان والمكان والفئة المستهدفة، مضيفًا: "المادة والسن والتوقيت، والعمر والمرحلة".

ونوهت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إن تغيير المناهج لا بد أن يتضمن احتياجات المجتمع ومشكلاته والمفاهيم التي تدرس للطالب، وأن مفتاح النجاح له هو تدريب المعلمين والتمهيد له، موضحًا أن تغيير المنهج يحتاج لتفاعل من أولياء الأمور أيضًا وتقييم من الجميع.

ولفت الدكتورة سامية خضر، إلى أن أساليب تقييم المناهج الدراسية تتعدد وتتنوع طبقا لمدى تحقيق نواتج التعلم المرغوبة لأن وزارة التربية والتعليم تعمل على هدف تحقيق النتائج، ومن خلال تحديد أسلوب التقييم نستطيع أن نعرف نقاط القوة لتعزيزها ونقاط القصور للعمل على تحسينها وإعادة النظر في مكونات المناهج الدراسية من حيث أهدافها ومحتواها واستراتيجيات التدريس والأنشطة التعليمية وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع.

ومن جانب اخر أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم تسعى إلى إحداث تطوير حقيقي في التعليم ويظهر ذلك في تطوير مناهج الأولي من المرحلة الابتدائي ما يمثل نقلة نوعية من مناهج كانت تعتمد على الحفظ والتلقين ويكون التلميذ فيها متلقيا سلبيا للمعلومات الي مناهج حديثة تعتمد على الأنشطة و قدرة التلاميذ على البحث عن المعلومات بنفسهم، وفهمها وتطبيقها وبالتالي تعتمد على أن يكون التلميذ مشاركا نشطا في عملية التعلم وهو ما يتفق مع أحدث التوجهات العالمية في التعلم والتعليم.

وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أننا لا نستطيع إنهاء هذا الجدال لنوحد هدفنا ونصل الى غايتنا ألا بتقليل الفجوة الموروثة بين الوزارة وبين ولي الأمر وبين الوزارة والمعلم وفتح قنوات فعالة على أرض الواقع وليس تصريحات صحفية وإجراء حوار وطني مجتمعي والعمل على حل المشكلات ومواجهتها والاهتمام بالمعلم أدبيا وماديا وصحيا وبالمثل استاذ الجامعه لان الاثنين فى ميزان واحد وتكريم المعلم المميز وانتقاء كوادر وطنية شبابية وخاصة حاملي درجات الدكتوراه كلا في تخصصه ومشاركتهم في اتخاذ القرار والبعد عن البيروقراطية و الدكتاتورية التسلطية التي يتسم بها العديد من متخذي القرار ولا يعطون فرصة لهؤلاء الشباب لوضع حلول خارج الصندوق.

وطالب أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، بضرورة أعداد برامج علاجية للطلاب الضعاف دراسياً، يتم تنفيذه خلال إجازة نصف العام الدراسى، يتضمن رفع مستواهم التعليمى، وبحث الأسباب التى أدت إلى انخفاضه، ووضع حلول جذرية لها، بهدف الارتقاء بجودة التعليم المقدم لطلبة المدارس والارتفاع بمستواهم الدراسى.

وأضاف الدكتور محمد فتح الله، أن الطالب يقضي أغلب أوقات اليوم بالمدرسة، ولذلك فإن للبيئة المدرسية عامل هام وقوي في التحسين من قدرات الطلاب ومساعدتهم في اكتساب العديد من المهارات الجيدة، وفيما يلي بعض النصائح التي يمكن اتباعها لحل تلك المشكلة:

من أول وأهم طرق علاج الطلاب الضعاف دراسيا هي وجود متخصص في مجال التربية الخاصة ضمن طاقم التدريس بها، وذلك للقيام بحل تلك المشكلة بطريقة علمية صحيحة.

عدم إهمال عقد مجالس الآباء، والحرص على إشراكهم في الخطة العلاجية الموضوعة لعلاج مشكلة الضعف.

إعداد المدرسة أنشطة متنوعة مرتبطة بالمواد الدراسية خلال الفترات الصيفية وغيرها لتنمية مهارات الطلاب في كل مادة.

العمل على التطوير من الأساليب المتبعة في عملية التعليم الذاتي للطفل، والتي من شأنها أن تحسن من قدرته الدراسية.

توفير عدة وسائل تعليمية مختلفة ليستخدمها الطالب في التحسين من مستواه الدراسي.

توزيع الطلاب داخل الفصول وفقًا لمستوياتهم، فمن الأفضل أن يحتوي كل فصل على طلاب مختلفين في المستويات.

ففي حالة كان جميع الطلاب ضعاف دراسيا في مادة محددة فإن ذلك يؤثر بشكل سلبي ويعوق تحقيق أي تقدم.

توجيه اهتمام كبير إلى المشاكل التي يعاني منها الطالب على المستوى الصحي، والنفسي، والاجتماعي، ومحاولة حلها بمشاركة أفراد الأسرة.

تبليغ أولياء الأمور النتائج الخاصة بأبنائهم بشكل مستمر، والتعاون معهم في علاج أي مشكلة تحصيلية يتم ملاحظتها.

ومن جانبة أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن هناك عدة مظاهر التي تشير إلى معاناة الطالب من ضعف التحصيل الدراسي، ومن أهمها المهارات التي لم يستطع الطالب اكتسابها بالشكل المطلوب خلال العام الدراسي بالكامل أو بالأعوام السابقة.

وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن نظام التطوير للدراسة والتقييم لطلاب الصفوف الابتدائية هو نظام يختلف عن غيره من الأنظمة الدراسية للأعوام الماضية، حيث أن هؤلاء الطلاب لن يخضعو لنظام أعمال السنة الذي يطبق حاليا على باقي طلاب صفوف النقل من الصف السادس الإبتدائي إلى الصف الثاني الثانوي، ولكن هناك ما يسمى بمهمة أدائية من 35 درجة يحصل طلاب الصفين الرابع والخامس عليها كدرجات أعمال سنة.

ولفت أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إلى أن تطوير مناهج المرحلة الابتدائية يتطلب تدريبات معمقة للمعلمين على نفس النظام الجديد، وتمتد لفترات طويلة، فتدريب المعلم هو الضمانة الأساسية لنجاح التغيير.

وأشار الدكتور حسن شحاتة، إلى أن التعديلات علي مناهج الصفوف الاولى الغرض منها هو تفادي كل الملاحظات التي كشفت عنها آراء كل الأطراف في العام الماضي بالنسبة لمقررات رابعة أو خامسة ابتدائي.

وأضاف أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن للآباء دور هام في علاج الطلاب الضعاف دراسيا، وذلك لتأثيرهم المباشر على أبنائهم، والذي يمكن الاستفادة منه في تحسين الوضع الدراسي للطلاب، وفيما يلي مجموعة من النصائح التي يجب أن يتبعها الآباء في علاج تلك المشكلة، ومن بينها الآتي:

-تجنب نقد الطفل أو السخرية منه

-الاعتماد على طريقة منح المكافآت الفورية عند قيامه بأي تحسن

-يجب عليهم عدم توقع الكثير من الأطفال بما يفوق قدراتهم وإمكاناتهم المعروفة

-الحرص على مدح ما يقوم به الطفل من سلوك، والتنوع في المدح ما بين الطرق المباشرة والغير مباشرة

-توفير الكتب التي تتناول نفس موضوع المادة الدراسية التي يعاني الطفل من ضعف فيها

-عدم الضغط على الطفل بشكل كبير في دراسة المادة لوقت طويل

-تشجيع الطفل بشكل مناسب لجمع معلومات حول ما يعاني من ضعف فيه

-تخصيص وقت محدد للطفل ليقوم بالدراسة فيه

-اختيار مكان جيد بالمنزل مناسب للطفل ليقوم فيه بمذاكرة دروسه

-استغلال الهوايات المفضلة للطفل في تقديم المادة التي يعاني من الضعف فيها من خلالها

-التعرف على الطريقة التي يتم التدريس بها للطفل في المدرسة، والتعرف على معلم المادة ومشاركته في حل المشكلة.