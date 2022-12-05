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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ابنة غادة عبدالرازق تستعرض جمالها من باريس.. والجمهور: قمر

صدى البلد

نشرت روتانا ابنة الفنانة غادة عبد الرازق مجموعة صور لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من باريس.

وظهرت روتانا بإطلالة بسيطة مرتدية بالطو باللون البيج  يتناسب مع أجواء الشتاء وبنطلون أسود، وهو ما علق عليه بعض متابعينها: "قمر".

واختارت ترك خصلات شعرها الأشقر منسدلا فوق كتفيها، ولم تتكلف بوضع المكياج.

يذكر أن آخر أعمال غادة عبدالرازق الدرامية  مسلسل "لحم غزال" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2021، وشاركها في البطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة. 

روتانا ابنة غادة عبد الرازق صور ابنة غادة عبد الرازق ابنة غادة عبدالرازق

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