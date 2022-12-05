وسط حفاوة من السيدات.. انطلاق قافلة "مفاتح الخير" بمديرية أوقاف سوهاج

انطلقت اليوم الاثنين 5/ 12/ 2022م قافلة دعوية للواعظات ضمن مبادرة (مفاتح الخير) بمحافظة سوهاج عقب صلاة العصر وسط حفاوة بالغة وإقبال منقطع النظير على دروسهن.



وخلال القافلة أكدت واعظات الأوقاف أن القيم والأخلاق ميزان استقامة الأمم، وأن الدين قائم على التراحم لا الأنانية، وأن الإسلام قد أوصى خيرًا بكل من بينك وبينه صلة، سواء في دراسة أم عمل أم زمالة أم غير ذلك، وأن حق الجار يشمل جميع أنواع الجيرة والزمالة، وأن من أهم حقوق الجيران كف الأذى، مع حسن العشرة وحسن المعاملة وقضاء الحوائج، ولو طبقنا هذه القيم لاستقرت حياتنا وعمتها السكينة.



جدير بالذكر أن قافلة اليوم من محافظة سوهاج شاركت فيها كل من:

- الواعظة/ وفاء عبد السلام عبد السلام، والواعظة/ سميحة عبد الرحمن بخيت، والواعظة/ هانم عبد الرازق إبراهيم بمسجد الرضوان 1 مدينة سوهاج بعد صلاة العصر.

- الواعظة/ ميرفت عزت محمد عثمان، والواعظة/ سعدية السيد علي، والواعظة/ صباح محمود عثمان بمسجد الشهيد عبد المنعم رياض بمدينة سوهاج بعد صلاة العصر.

- الواعظة/ جيهان ياسين يوسف محمود، والواعظة/ فاطمة محمد محمد المهدي، والواعظة/ جيهان تمام عطية بمسجد الزهراء مدينة سوهاج بعد صلاة العصر

- الواعظة/ غادة رمضان إمبابي، والواعظة/ فوزية محمد عبد الرحيم، بمسجد الحق مدينة سوهاج بعد صلاة العصر

- الواعظة/ مروة أحمد عبد اللاه، والواعظة/ آمال عبدالغني أحمد، والواعظة/ عزة محمد عادل بمسجد الشيخ محيي الدين جزيرة شندويل مركز سوهاج بعد صلاة العصر.

