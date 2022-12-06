اليوم.. محاكمة قتلة شاب السلام

تواصل محكمة جنايات القاهرة، اليوم جلساتها لمحاكمة 3 متهمين في استعراض القوة وقتل شاب وحيازة سلاح ناري بدائرة قسم شرطة السلام .

وأسندت النيابة العامة لكل من ج.ا عاطل، س.غ عاطل، ط.م مسجل خطر تهم استعراض القوة واللتوليح بالعنف ضد ا.ص شاب وذلك بقصد تخويفه والحاق الأذى بشقيقه وكان من شانه ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفسهم، وتكدير سكينتهما منهما.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قتلوا المجنى عليه عمدا في مشاجرة لخلافات بينهما بان أطلق لمتهم الأول أعيرة نارية من بندقية آلية قاصدا قتله والتخلص منه

وكان قسم شرطة السلام تلقي بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة وسقوط المجني عليه غارقا في دمائه وبالانتقال لمحل الواقعة تبين أن المتهمين تشاجروا مع المجني عليه وشقيقه وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من القبض علي المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم.