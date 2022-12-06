عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة قتلة شاب السلام

صدى البلد

 

تواصل محكمة جنايات القاهرة، اليوم جلساتها لمحاكمة  3 متهمين في استعراض القوة وقتل شاب وحيازة سلاح ناري بدائرة قسم شرطة السلام . 

وأسندت النيابة العامة لكل من ج.ا عاطل، س.غ عاطل، ط.م مسجل خطر تهم استعراض القوة واللتوليح بالعنف ضد ا.ص شاب وذلك بقصد تخويفه والحاق الأذى بشقيقه وكان من شانه ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفسهم، وتكدير سكينتهما منهما.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قتلوا المجنى عليه عمدا في مشاجرة لخلافات بينهما بان أطلق لمتهم الأول أعيرة نارية من بندقية آلية قاصدا قتله والتخلص منه

وكان قسم شرطة السلام تلقي بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة وسقوط المجني عليه غارقا في دمائه وبالانتقال لمحل الواقعة تبين أن المتهمين تشاجروا مع المجني عليه وشقيقه وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من القبض علي المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 2200 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

عياره فلت.. مفاجأة وراء ارتفاع أسعار الذهب ووقف تسعيره بالأسواق| إلحق بيع

مستقبل الدولار.. 5 سيناريوهات محتملة حول السعر العادل في الأسواق| قراءة تفصيلية

ألحق.. قرض الزواج من بنك ناصر | شروط الحصول عليه

7 أفعال نهى عنها رسول الله بين المغرب والعشاء.. هل تعرفها؟

أبناءها تفحموا في حضن بعض.. تصريحات صادمة من والدة ضحايا حريق شقة المنتزه

ليس ممرضا.. قرار عاجل من الصحة بعد واقعة الكانيولا..فيديو

الضحايا اتفحموا.. الصور الأولى لحريق شقة العصافرة بالإسكندرية

ترشيحاتنا

مفيش ارتفاع.. مفاجأة بشأن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

سفير ألمانيا بقطر يحذر حكومته من سوء التعامل مع الدوحة بسبب المونديال

الذهب يقفز بجنون نحو 2200 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

طقس اليوم| احذروا برودة الصباح والمساء.. وأمطار على القاهرة

قنبلة وبندقية.. كوريا الشمالية تجبر الآباء لإطلاق أسماء غريبة على أبنائهم| إيه الحكاية؟

أسعار العملات الأجنبية لدى البنك الأهلي اليوم 6-12-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فضيحة أمريكي ادعى النبوة.. متجوز 20 طفلة منهن بنته

لاعتقاد غريب.. بوتين يستحم بدم الغزلان| فما السر؟

بعد الخروج من كأس العالم.. لاعبو أستراليا يتهافتون على ميسي لالتقاط السيلفي

لقطة المونديال.. عندما رقص عصام الشوالي السامبا في كابينة التعليق

فيديو

رحيل محمد أبو الغيط الطبيب والصحفي بعد صراع مع السرطان.. شاهد

تطورات أزمة فيلم القاهرة مكة بطولة منى زكي.. فيديو

مفاجأة.. وقف تسعير الذهب بعد تخطي الجرام ٢٠٥٠ جنيها

كيف دعمت الحكومة المواطنين لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ