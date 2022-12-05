طالب بمحاكمته.. برلماني عن واقعة ممرض المنيا: سأتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة

أعرب النائب محمد عبد الحكيم ، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا ، عن استيائه الشديد من واقعة دخول ممرض رهانا على حياة رضيع حديث الولادة ، بتركيب كانيولا في وريده وهو معصوب العينين كدليل على مهارته في عمله ، قائلا :" ما حدث استهتارا لا يليق بإنسان يعمل في المجال الطبي وأمين على صحة الناس ويعد انعداما للضمير وهوس الترند ".

وأضاف " عبد الحكيم " خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية إنجي أنور، "ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "EtC" اليوم الأثنين ، أن الشخص الظاهر في مقطع الفيديو وهو ممرض بالمنيا يعمل في حضانة خاصة بمركز أبو قرقاص، ودخل في رهان على تركيب كانيولا في وريد طفل حديث الولادة وهو معصوب العينين.

وطالب " عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا" ، بسرعة اتخاذ اللازم قانونًا تجاه فيديو ممرض المنيا والأماكن غير المرخصة واتخاذ اللازم قانونًا نحو واقعة الفيديو والتلاعب بأرواح الصغار وتعريض حياة طفل رضيع للخطر الشديد ، مشددا على أن ما صدر من الممرض تجاه الرضيع تصرف غير لائق يستحق المسائلة والعقاب.

وكشف النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد عن عزمه التقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، للتحقيق في الواقعة، واتخاذ إجراءات حازمة وحاسمة ضد المتهاونين في التعامل مع المرضى ، مشيرا الى أن القطاع الطبي يركز على الاهتمام بالأطفال الذين لا حول لهم ولا قوة، خصوصا حديثي الولادة بدلا من حالة الاستهتار والتهاون بحياتهم وأطالب بمحاكمة الممرض والحكم عليه بعقوبة شديدة.