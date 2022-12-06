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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| قرار عاجل من الوزارة بشأن امتحانات طلاب مدارس المسار المصري.. خبير تربوي يوضح أفضل طريقة لإعداد الطلاب الضعاف دراسيا

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية. 

 

تعرف على دور جامعة عين شمس في رعاية الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

تحرص الجامعات المصرية على دعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالعديد من الأنشطة والخدمات لتوفير جميع سبل الراحة لهم، وتقديم خدمات تعليمية متميزة لفئة كبيرة منهم وتحقيق التكافؤ بين طلاب الجامعة وعدم وضع فروق عنصرية بينهم وبين غيرهم من الطلاب، وتأهيلهم إلى سوق العمل بجميع البرامج والكليات، إضافة إلى الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة الذين يمثلون جزءا كبيرا من الطلاب، وذلك خلال تقديم جميع وسائل المساعدة لهم لتسهيل العملية الدراسة، إضافة إلى الدمج فى جميع الأنشطة الطلابية التي تطرحها الكليات.

 

وكيل صحة الغربية : توقيع الكشف على 2845 حالة بقرية كفر دخميس

أكد الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، على استمرار المديرية في تنفيذ عدد من القوافل الطبية المجانية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة ، وتحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

 

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات طلاب مدارس المسار المصري

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ضم امتحانات مدارس المسار المصري لجميع الصفوف الدراسية الى منظومة امتحانات ابناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2022/2023 وتطبق عليهم جميع الإجراءات المعمول بها للطلاب المتقدمين لامتحانات ابناؤنا في الخارج عدا طريقة عقد الامتحان.

 

خبير تعليم يكشف لـ "صدى البلد" كيفية تطوير مهارات طلاب الصفوف الابتدائية

أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبير التربوي أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن تطوير مهارات الطلاب فى مستويات التفكير المختلفة يتطلب مناهج مناسبة لكل مرحلة بالإضافة لمشاركة الطلاب فى أبداء وتقبل الرأى. 

 

السيد قنديل يكشف الفرق بين البرامج الدراسية بجامعتي حلوان الأهلية والتقنية

أعلن الدكتور السيد قنديل عن خطة لتطوير البرامج الدراسية بجامعة حلوان لتواكب متطلبات العصر وسوق العمل، وأعداد خريجين قادرين علي تطوير المجتمع، كما كشف عن استعداد الجامعة الأهلية لافتتاح كليتين جديدتين ليصبح عدد كليات الجامعة الأهلية ٥ كليات.

 

لتطوير المراكز البحثية.. بروتوكول تعاون مشترك بين جامعتي حلوان والنيل الأهلية

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اليوم، الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل الأهلية والوفد المرافق له، لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعتين بهدف تطوير التعاون الأكاديمي والبحثى وتعزيز التفاهم المتبادل بين الطرفين.

 

بدء جولة الإعادة لانتخابات الاتحادات الطلابية في جامعة أسوان

انطلقت، اليوم الإثنين، جولة الإعادة من انتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات، وذلك فى الكليات التى لا يكتمل فيها حضور الأغلبية المطلقة للمشاركة فى التصويت بالجولة الأولى التى إنطلقت أمس الأحد، وذلك وفقا للجدول الزمنى لماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية والذى اعتمده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى خلال الجدول الزمنى المعتمد.

 

جامعة الفيوم: تدريب توعوي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الزراعة

شهد الدكتور محمود عبد الفتاح، عميد كلية الزراعة بجامعة الفيوم، التدريب التوعوي التثقيفي الذي نظمته الوحدة بالكلية  ، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، والذي يأتي في إطار استمرار أنشطة حملة الـ(١٦) لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة.

 

تجديد تعيين الدكتور رضا عبدالحليم عميدًا لكلية الحقوق بجامعة بنها

أعلن الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها ، صدور قرار جمهورى بتجديد تعيين الدكتور رضا عبدالحليم عميدا لكلية الحقوق بجامعة بنها.

 

رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرضًا فنِّيًّا بكلية التربية النوعية

افتتح د. ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، يرافقه د. محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، د. عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود, عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المعرض الفني لطلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية.

 

خبير تربوي يوضح أفضل طريقة لإعداد الطلاب الضعاف دراسيا

أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن وزارة التربية والتعليم تسعى لإحداث تطوير حقيقي في مناهج المرحلة الابتدائي؛ ما يمثل نقلة نوعية من مناهج كانت تعتمد على الحفظ والتلقين، إلى مناهج حديثة تعتمد على الأنشطة وقدرة التلاميذ على البحث عن المعلومات. 

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