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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|5 أنواع هاتشباك جديدة في مصر..أسعار هيونداي اكسنت RB بمبادرة الإحلال

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

بـ 298 ألف جنيه .. سعر أرخص سيارة داخل مبادرة الإحلال

تقدم مبادرة احلال السيارات العديد من الطرازات المتنوعة، وتعتبر السيارة بي واي دي F3 واحدة من ابرز الاصدارات التي تنتمي إلى عائلة  السيدان، بالاضافة إلى تصدرها قائمة الارخص سعرًا بين السيارات المشاركة داخل المبادرة، حيث تبدأ اسعارها من 298 الف جنيه.

 

بالأسعار .. مقارنة بين أرخص سيارتين زيرو في مصر |صور

يبحث كثيرين عن فرصة شراء سيارة جديدة لتلبية احتياجات التنقل مع سعر مناسب، وتعتبر السيارة سوزوكي التو موديل 2022 وقرينتها من نفس عائلة سوزوكي وهي النسخة اسبريسو موديل 2022، أرخص نسختين داخل السوق المصري في الفترة الحالية.

 

بسعر يبدأ من 250 ألف جنيه.. 5 سيارات هاتشباك جديدة في مصر

يحتوي السوق المحلي للسيارات على العديد من العلامات التجارية، إلى جانب التصميمات الهيكلية المختلفة، سواء كانت من فئة السيدان أو الكروس اوفر والـ SUV، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك التي تنال اعجاب الكثير.

 

أسعار هيونداي اكسنت RB داخل مبادرة الإحلال .. تفاصيل

شهدت القائمة السعرية للسيارات المشاركة داخل مبادرة الاحلال، بعض التغيرات الخاصة بالقيمة التسويقية، ومنها النسخة هيونداي اكسنت RB والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث ارتفعت اسعارها بنسبة بلغت 27 الف جنيه.

 

بعد الزيادة الجديدة.. سعر هيونداي النترا HD بمبادرة الإحلال

ارتفعت أسعار العديد من الطرازات المطروحة داخل مبادرة الاحلال، ومنها السيارة هيونداي النترا HD والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث شهدت تلك النسخة زيادة سعرية بلغت 55 ألف جنيه، لتمشل جميع الفئات المقدمة.

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