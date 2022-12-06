أخبار السيارات|5 أنواع هاتشباك جديدة في مصر..أسعار هيونداي اكسنت RB بمبادرة الإحلال

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تقدم مبادرة احلال السيارات العديد من الطرازات المتنوعة، وتعتبر السيارة بي واي دي F3 واحدة من ابرز الاصدارات التي تنتمي إلى عائلة السيدان، بالاضافة إلى تصدرها قائمة الارخص سعرًا بين السيارات المشاركة داخل المبادرة، حيث تبدأ اسعارها من 298 الف جنيه.

يبحث كثيرين عن فرصة شراء سيارة جديدة لتلبية احتياجات التنقل مع سعر مناسب، وتعتبر السيارة سوزوكي التو موديل 2022 وقرينتها من نفس عائلة سوزوكي وهي النسخة اسبريسو موديل 2022، أرخص نسختين داخل السوق المصري في الفترة الحالية.

يحتوي السوق المحلي للسيارات على العديد من العلامات التجارية، إلى جانب التصميمات الهيكلية المختلفة، سواء كانت من فئة السيدان أو الكروس اوفر والـ SUV، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك التي تنال اعجاب الكثير.

شهدت القائمة السعرية للسيارات المشاركة داخل مبادرة الاحلال، بعض التغيرات الخاصة بالقيمة التسويقية، ومنها النسخة هيونداي اكسنت RB والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث ارتفعت اسعارها بنسبة بلغت 27 الف جنيه.

ارتفعت أسعار العديد من الطرازات المطروحة داخل مبادرة الاحلال، ومنها السيارة هيونداي النترا HD والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث شهدت تلك النسخة زيادة سعرية بلغت 55 ألف جنيه، لتمشل جميع الفئات المقدمة.