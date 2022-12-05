للعاملين بالقطاع الخاص.. كيف تحصل على دعم بنك التعمير والإسكان؟.. خدمات

تمويل العاملين بالقطاع الخاص.. خدمة يقدمها بنك التعمير و الاسكان لتصل خدماته لجميع فئات العملاء

الآن يقدم بنك التعمير و الاسكان قرضا شخصيا مقابل تحويل الراتب بدون أي ضمانات

يمنح هذا البرنامج مزايا متعددة منها:

قرض شخصي حتى مليون جنيه مصري في حالة تحويل الراتب، أو ٥٠٠ ألف جنيه مصري في حالة عدم تحويل الراتب.

التمويل بدون ضامن.

سعر عائد مميز.

تأمين على الحياة مجاناً طوال مدة القرض.

مرونة فى فترة السداد تتراوح بين ٦ أشهر و ١٢٠ شهرا في حالة تحويل الراتب، أو ٦٠ شهرا في حالة عدم تحويل الراتب.

يشترط ألا يقل عمر المقترض عن ٢١ عاماً وألا يزيد عن ٦٠ عاماً في نهاية التمويل.

المستندات المطلوبه:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

إيصال مرافق أو خدمات حديث لم يمر عليه ٣ أشهر.

بيان مفردات المرتب معتمد من جهة العمل أو كشف حساب آخر ٦ أشهر.