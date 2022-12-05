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برلمان

برلماني: المشروعات القومية ساهمت في إحداث نهضة وتنمية بالاقتصاد

النائب السيد جمعه
النائب السيد جمعه

أكد النائب السيد جمعه عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم لعددا من المشروعات في الإسكندرية، تأتي في إطار الرؤية التي وضعتها الدولة لتحقيق عدد من الأهداف من بينها المساهمة في خطة التنمية الشاملة وجذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط حركة التجارة وتحقيق معدلات الأمن والسلامة وخلق فرص عمل، مضيفًا أن عمليات التطوير بطرق المحافظة وعلى رأسها محور المشير أبو ذكري يأتى كخطوة جديدة إضافية فى تنفيذ استراتيجية الدولة لإنشاء شبكة الطرق والمحاور على امتداد رقعة الجمهورية، ويواجه أزمات المرور بالإسكندرية الكبرى والتي كانت تعاني من قلة عدد المنافذ المرورية في المدينة.

وأضاف «جمعه»، أن محور التعمير بالإسكندرية يعد إنجاز جديد يضاف لإنجازات الدولة وخطوة جديدة إضافية في تنفيذ استراتيجية الدولة في إنشاء شبكة الطرق والمحاور على امتداد رقعة الجمهورية نحو البناء والتنمية، لربط المشروعات الاقتصادية الكبرى وبناء توسعات عمرانية جديدة تعكس رؤية علمية وفنية واقتصادية على أرض الواقع.

وأشار عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إلى أن المشروعات القومية التي تبنتها الحكومة خلال السنوات السبع الماضية، ساهمت في إحداث نهضة تنموية في كل القطاعات وتنمية اقتصاد مصر في الفترة الأخيرة، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية لفتح المزيد من الأسواق المشتركة بين مصر والبلاد العربية والأجنبية.

الاسكندرية الرئيس السيسي مشروعات الاسكندرية مجلس الشيوخ محور التعمير

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