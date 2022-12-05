رهان علي فطار.. تمريض يتسبب في بتر رجل طفل صاحب اليوم الواحد ..فيديو

تداولا عدد من رواد السوشيال ميديا فيديو لاحد الممرضين في منطقه ابو قرقاص وهما يتراهننا علي تركيب كانيولا في يد الطفل وهما مغمي عينه



وكتب رامي الجبال مقدم بلاغ ضد تمرضي هذا المستشفي ، قائلا :" الأخ اللي في الصوره ده مصور فيديو هو و واحد صاحبه مغمي عينه بقماشه و بيركب كانيولا في رجل طفل عمره يوم واحد !!

وتابع :" طبعا الفيديو تم تصويره في عدم وجود اسرة الطفل المسكين اللي سايبين الطفل معاهم أمانه و فاكرين ان اللي هيتعاملوا مع الطفل بشر زينا كده ... ميعرفوش ان أرواح الناس لعبه ممكن ناس تلعب بيها عادي كده !!

واضاف ": رجل الطفل في ايده مش باينه ... و الكانيولا فضلت داخل خارج بيها و الطفل يصرخ وهو ولا هامه ... المهم يكسب الرهان ... لانه لو خسر الرهان هيجيب فطار علي حسابه.

مش مهم بقي نقطع وتر من رجل الطفل ... مش مهم تقطع شريان ... مش مهم ... هنقول لاهله sorry ... قضاء و قدر.

عاوزين قانون يحمي التمريض و الدكاتره ... و يحمينا ... اسمحوا لنا نصور في اي مكان بيتم فيه تقديم خدمه ... عشان نقدر نوثق اي اعتداء علي حقكم و حقنا ... ولا ايه ؟