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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ طب نفسي: الإدمان الرقمي والسلوكي الأكثر انتشارا مستقبلا.. فيديو

الإدمان السلوكي
الإدمان السلوكي

أكد محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، أنه خلال السنوات الأخيرة ظهرت إضرابات الإدمان السلوكي والرقمي ومنها إدمان الإنترنت والرهانات .

 

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وقال محمد المهدي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  الإدمان السلوكي متواجد  وقد ينافس إدمان المخدرات نفسها ".

 

 وأضاف محمد المهدي :" خلال السنوات المقبلة سيكون الإدمان السلوكي والرقمي هو الأكثر انتشارا على مستوى العالم".

 

 وتابع محمد المهدي:" من الضروري تواجد ضوابط لمواجهة الإدمان السلوكي على مستوى العالم ".

 

وأكمل محمد المهدي:" لا ينجو أحد من الإدمان السلوكي وهو نوع من  الإدمان عابر لكل الثقافات والاعمار في مختلف أنحاء العالم ".

 

 ولفت محمد المهدي :" نحتاج إلى دورات تدريبية  كثيرة للسيطرة على الإدمان السلوكي والرقمي"، مضيفا:" هناك حالات  تأتي لي في العيادة وهم يعانون من إدمان سلوكي ".

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