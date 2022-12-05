أستاذ طب نفسي: الإدمان الرقمي والسلوكي الأكثر انتشارا مستقبلا.. فيديو

أكد محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، أنه خلال السنوات الأخيرة ظهرت إضرابات الإدمان السلوكي والرقمي ومنها إدمان الإنترنت والرهانات .

وقال محمد المهدي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" الإدمان السلوكي متواجد وقد ينافس إدمان المخدرات نفسها ".

وأضاف محمد المهدي :" خلال السنوات المقبلة سيكون الإدمان السلوكي والرقمي هو الأكثر انتشارا على مستوى العالم".

وتابع محمد المهدي:" من الضروري تواجد ضوابط لمواجهة الإدمان السلوكي على مستوى العالم ".

وأكمل محمد المهدي:" لا ينجو أحد من الإدمان السلوكي وهو نوع من الإدمان عابر لكل الثقافات والاعمار في مختلف أنحاء العالم ".

ولفت محمد المهدي :" نحتاج إلى دورات تدريبية كثيرة للسيطرة على الإدمان السلوكي والرقمي"، مضيفا:" هناك حالات تأتي لي في العيادة وهم يعانون من إدمان سلوكي ".