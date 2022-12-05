زامبيا تعفي المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول إلى أراضيها

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن تثمين وتقدير المملكة العربية السعودية لقرار حكومة زامبيا بإعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول إلى أراضيها.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي تأكيدا على عمق العلاقات المتطورة بين المملكة العربية السعودية وزامبيا، وتجسيدا لمواصلة العمل المشترك بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الصديقين بالمزيد من التقدم والازدهار والشعبين الصديقين.

وفي إطار آخر، رحبت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، بالاتفاق الإطاري السياسي الذي وقعه مجلس السيادة السوداني مع القوى المدنية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنباء السعودية "واس": "المملكة تهنئ بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة من توافق وتوقيع وثيقة الاتفاق الإطاري".

وأضافت أنها ترحب "بهذه الخطوة التي ستسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق. ونؤكد استمرار موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في جمهورية السودان، ونجدد دعم المملكة للآلية الثلاثية في تسهيل الحوار والمباحثات بين أطراف المرحلة الانتقالية".