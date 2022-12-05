البرازيل تُعزز تقدمها على كوريا الجنوبية بثلاثية في ثمن نهائي المونديال

تقدم منتخب البرازيل على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف دون مقابل في دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

هدف البرازيل الثالث جاء في الدقيقة 29 عن طريق ريتشارليسون من متابعة لتمريرة تياجو سيلفا بعد جملة تكتيكية رائعة.

وأشار الحكم لاحتساب ركلة جزاء بسبب وجود خطأ لصالح ريتشارليسون في الدقيقة 12، ليتولى نيمار تنفيذها بنجاح، مسجلًا ثاني أهداف البرازيل.

يُذكر أن هدف البرازيل الأول جاء في الدقيقة السابعة عن طريق فينيسيوس جونيور من متابعة لتمريرة رافينيا، ليمنح منتخب بلاده التقدم.

تشكيل كوريا الجنوبية

وضم تشكيل كوريا الجنوبية:

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو

خط الدفاع: كيم موان هوان - كيم مين جاي - كيم يونج جون - كيم جين سو.

خط الوسط: هوانج إن بيوم - جونج وو يونج - هوانج هي تشان - لي جان سونج

خط الهجوم: تشو جو سونج - سون هيونج مين

تشكيل البرازيل

وضم تشكيل البرازيل كلا من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: إيدير ميليتاو - ماركينيوس - تياجو سيلفا - دانيلو

خط الوسط: كاسيميرو - لوكاس باكيتا - نيمار دا سيلفا

خط الهجوم: رافينيا - فينيسيوس جونيور - ريتشارليسون

وعاد نيمار لقيادة البرازيل بعدما غاب في آخر مباراتين بدور المجموعات أمام الكاميرون وسويسرا، بسبب الإصابة.

ويواجه الفائز من تلك المباراة، منتخب كرواتيا الذي نجح في التفوق على اليابان بركلات الترجيح.