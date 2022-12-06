عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مشروع قانون يحظر إجبار المسنين على البقاء بالمؤسسات الاجتماعية لرعايتهم

صدى البلد

 ضمن مشروع قانون حقوق المسنين والذي وافق عليه مجلس الشيوخ بشكل نهائي، خلال دور الانعقاد الماضي، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عدم التمييز بين هذه الفئة واعطائهم كافة حقوقهم وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين.

 

وحدد القانون رسوم تراخيص المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين حيث نصت المادة 9 على أن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين من الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم.

 

كما يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

حقوق الإنسان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مشروع قانون مجلس الشيوخ حقوق المسنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 2200 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

عياره فلت.. مفاجأة وراء ارتفاع أسعار الذهب ووقف تسعيره بالأسواق| إلحق بيع

مستقبل الدولار.. 5 سيناريوهات محتملة حول السعر العادل في الأسواق| قراءة تفصيلية

ألحق.. قرض الزواج من بنك ناصر | شروط الحصول عليه

7 أفعال نهى عنها رسول الله بين المغرب والعشاء.. هل تعرفها؟

أبناءها تفحموا في حضن بعض.. تصريحات صادمة من والدة ضحايا حريق شقة المنتزه

ليس ممرضا.. قرار عاجل من الصحة بعد واقعة الكانيولا..فيديو

الضحايا اتفحموا.. الصور الأولى لحريق شقة العصافرة بالإسكندرية

ترشيحاتنا

مفيش ارتفاع.. مفاجأة بشأن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

سفير ألمانيا بقطر يحذر حكومته من سوء التعامل مع الدوحة بسبب المونديال

الذهب يقفز بجنون نحو 2200 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

طقس اليوم| احذروا برودة الصباح والمساء.. وأمطار على القاهرة

قنبلة وبندقية.. كوريا الشمالية تجبر الآباء لإطلاق أسماء غريبة على أبنائهم| إيه الحكاية؟

أسعار العملات الأجنبية لدى البنك الأهلي اليوم 6-12-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فضيحة أمريكي ادعى النبوة.. متجوز 20 طفلة منهن بنته

لاعتقاد غريب.. بوتين يستحم بدم الغزلان| فما السر؟

بعد الخروج من كأس العالم.. لاعبو أستراليا يتهافتون على ميسي لالتقاط السيلفي

لقطة المونديال.. عندما رقص عصام الشوالي السامبا في كابينة التعليق

فيديو

رحيل محمد أبو الغيط الطبيب والصحفي بعد صراع مع السرطان.. شاهد

تطورات أزمة فيلم القاهرة مكة بطولة منى زكي.. فيديو

مفاجأة.. وقف تسعير الذهب بعد تخطي الجرام ٢٠٥٠ جنيها

كيف دعمت الحكومة المواطنين لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ