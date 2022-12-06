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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محام بالنقض: ظاهرة الغريم اقتصادية والقضاء عليها لا يحتاج لتعديل تشريعي

صدى البلد

علق المستشار طاهر الخولي، المحامي بالنقض، على اقتراح "تشريعية النواب" بإعادة صياغة مقترح لتعديل قانون العقوبات لوقف الحبس في إيصالات الأمانة، قائلا إن الهدف من التعديل التشريعي هو القضاء على ظاهرة الغريم، ولكن ذلك لا يتطلب تعديلا تشريعيا.

وأضاف "الخولي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المادة المراد تعديلها تستخدم في أشياء كثيرة أخرى ولكن كون المجتمع يستخدمها في إيصال أمانة وتقع تحت التهديد تعد ثقافة مجتمع.

وواصل: "القانون يهاجم ظاهرة المستريح أي جريمة توظيف الأموال ولكن هل معنى ذلك أنه تم القضاء على الظاهرة؟ رغم أن قانون توظيف الأموال موجود".

وتابع: "بعض الناس لا يستطيعون إصدار شيكات من البنوك وبالتالي تستخدم إيصالات الامانة في التعاملات فيما بينها، كما أن الظاهرة هذه موجودة والقانون يتضمن عقوبة الحبس فما بالكم بعدم وجود هذه العقوبة؟ كما أن مدنية النزاع موجودة".

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