خبير السيارات محمود خيري: ظاهرة المضاربة في السوق انتشرت بشكل مزعج

كشف محمود خيري خبير السيارات أن الازدحام والتكدس أمام شركة BMW كانوا تجار هدفهم المضاربة بالسيارة.مع فتح باب الحجز على سيارات العلامتين الجديديتين قائلاً : كل صاحب معرض واقف وجايب الموظفين معاه في الفرع يقدموا بطاقات ليهم عشان يحجزوا سيارات يضاربوا بيها في السوق .



ولفت في مداخلة هاتفية خلال " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:إلى أن ظاهرة المضاربة في السوق انتشرت بشكل مزعج وأن من حق توكيل BMW محاربة ظاهرة المضاربة على موديلاتها وأنها تملك من الوسائل مايمكنه من تتبع المضاربين ومحاربتهم .

بعد تدشينهما

و تجمع عشرات المواطنين أمام مقرات وكيل سيارات BMW وMINI، تزامنًا مع فتح باب الحجز على سيارات العلامتين بعد تدشينهما