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رئيس التحرير
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"التخطيط الإقليمي بجامعة القاهرة": الزحام ناتج عن تركز التنمية العمرانية بمناطق معينة

الدكتورة راندا جلال
الدكتورة راندا جلال

قالت الدكتورة راندا جلال وكيل كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، إنّ المصريين يعيشون في الوادي والدلتا منذ الحضارة المصرية القديمة، حيث ارتبطت التنمية بالمكان بسبب المياه والزراعة، ولكن كان عدد المصريين لم يكن كبيرا مثلما أصبح عليه الحال الآن.

وأضافت جلال خلال حوارها مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "ثقافة الزحام ناتجة عن تركز التنمية العمرانية في مناطق بعينها، وبالتالي يكون هناك مساوئ كثيرة، وتكون هناك مناطق محرومة يضطر الأهالي فيها إلى الهجرة للمدن، وهو ما يؤدي إلى ظهور العشوائيات والهجرة الداخلية، وتفقد الدولة موردا رئيسيا، وهو الأراضي الزراعية".

وتابعت، أن البناء على الأراضي الزراعية يعني التعدي على مورد أساسي وقومي، وبالتالي كان لابد من الخروج من الوادي والدلتا عبر سياسات كثيرة، مشيرةً إلى أنه في الماضي كان يتم الاعتماد على المسكنات، وهو ما تغير في السنوات الأخيرة، حيث تقوم الدولة المصرية بعمل شبكة طرق تربط الدولة المصرية ببعضها، بحيث يتم ربط الوادي بما خارجه.

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