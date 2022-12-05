رسميا..نهاية مشوار ملعبين في كأس العالم 2022.. أحدهما لن يكون له وجود

انتهت منافسات اليوم الثالث من دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، حيث تأهل منتخبا البرازيل وكرواتيا ليضربا موعدًا مع بعضهما البعض في دور ربع النهائي.

طال الانتظار لرؤية أول مونديال في بلد عربي، وها نحن ذا، يتبقى فقط 10 مباريات لنهاية تلك البطولة، التي أمتعتنا كثيرًا بإقامتها على 8 ملاعب مميزة وبأجواء رائعة.

8 ملاعب احتضنت مباريات بطولة كأس العالم 2022، ودعنا بالفعل منهم ملعبين. نعم، ملعبان لن نشاهدهما مرة أخرى في كأس العالم، وأحدهما لن نشاهده نهائيًا.

ستاد أحمد بن علي

مونديال قطر، ودع ملعب أحمد بن علي بمدينة الريان القطرية، والذي احتضن 7 مباريات في كأس العالم، آخرها مباراة الأرجنتين وأستراليا، يوم السبت الماضي، في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم.

وسيعود ملعب أحمد بن علي ليصبح مقرًا لفريق الريان القطري، وسيتم تخفيض عدد مقاعد المدرجات للنصف، واستخدام المدرجات المُفككة في الإنشاءات الرياضية في قطر والبلدان النامية

ستاد 974

ملعب آخر ودع بطولة كأس العالم، ألا وهو ستاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، وهو من الملاعب الأشهر في ذاك المونديال. لماذا؟ لأنه لن يكون له وجود بعد البطولة. كيف؟

ستاد 974 تم بناءه من حاويات الشحن الخاصة بالسفن، سيتم تفكيكه بالكامل بعد البطولة، وإعادة استخدام المواد المستخدمة في بناءه في إنشاءات أخرى، فيما سيتم التبرع بالمدرجات لعدد من الدول النامية.

واحتضن ستاد 974، 7 مباريات أيضًا ببطولة كأس العالم 2022، وتم تسميته بذلك الاسم، إشارة لمفتاح خط الهاتف الدولي لدولة قطر، كما تم بناءه بـ 974 حاوية شحن.