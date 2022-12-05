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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

"الصحة" تعلق على فيديو يظهر ممرض يعطي الحقنة لرضيع معصوب العين

علق الدكتور حسام
علق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان

علق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن الفيديو المثار الخاص بإعطاء ممرض حقنة لرضيع معصوب العين، قائلا: "ما نعلمه أن هناك مدعي لمهنة التمريض لم يحصل على ترخيص لمزاولة المهنة أو تأهيل وقام بعمل من شأنه أن يهدد حياة الطفل بالخطر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه وتحويله للنائب العام هو ومن كان معه وغلق المكان".

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه يوجد توجيه مستمر من وزير الصحة والسكان بالمتابعة السابقة واللاحقة للمراكز الطبية والمستشفيات، أي قبل حدوث أي نوع من الخلل أو الخطأ والمتابعة الدورية من العلاج الحر".
وتابع: "إذا وقع أي خطأ يكون هناك متابعة لحظية واهتمام لحظي ومتابعة لحظية لأي نوع من أنواع الاخطاء خاصة ما كان مهدد لصحة وحياة المواطن المصري".

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