عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ هندسة طرق: محور أبو ذكري يخدم تطوير الموانئ في الإسكندرية

الدكتور حسن مهدي
الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة

قال الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إنّ محور أبو ذكري الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بطول 35 كم ويربط طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمحور كرير، يستطيع مستخدمه أن يصل إلى الطريق الدولي الساحلي مرورا إلى غرب الجمهورية في العلمين الجديدة أو مطروح أو العودة إلى الإسكندرية، التي تعاني من اختناقات مرورية على مدار الساعة.

وأضاف مهدي خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc، أنّ وزير النقل المهندس كامل الوزير تحدث عن تطوير موانئ الإسكندرية المربوطة بمحور 54 بمحور أبو ذكري، وبالتالي فإنه عندما يتم تطوير موانئ الإسكندرية تبرز الحاجة إلى محور مروري قوي من أجل تداول البضائع الصادرة والواردة إلى الموانئ.

وتابع: "لو لم يكن لدينا سهولة في الوصول إلى موقع الميناء، فإن التطوير الذي نقوم بتنفيذه غير ذي جدوى، وعندما نتحدث عن مدينة برج العرب الجديدة، فإنها مربوطة بمحور أبو ذكري، وبالتالي فإن القادم من برج العرب من أهالينا في الإسكندرية يستطيع بسهولة وفي دقائق معدودة أن يصل إلى مقصده في محافظة الإسكندرية".

وأكد: "الإسكندرية من المحافظات التي بها كثافات واختناقات مرورية مرتفعة وعلى مدار الساعة بسبب ضيق الطرق والزيادة السكانية، حيث تزيد مصر 2.5 مليون نسمة في السنة، وإذا لم يحدث توسع في الرقعة العمرانية سنتعرض لاستمرار العشوائية الموجودة في كل شيء".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عياره فلت.. مفاجأة وراء ارتفاع أسعار الذهب ووقف تسعيره بالأسواق| إلحق بيع

اشتروا الذهب.. خبير يحذر من أكبر فقاعة اقتصادية في تاريخ العالم.. تفاصيل

كسر الـ 2000 جنيه.. ارتفاع سعر الذهب اليوم بالتعاملات المسائية

مستقبل الدولار.. 5 سيناريوهات محتملة حول السعر العادل في الأسواق| قراءة تفصيلية

أخيرا.. الكشف عن السبب الحقيقي لرحيل موسيماني عن الأهلي.. تفاصيل

ليس ممرضا.. قرار عاجل من الصحة بعد واقعة الكانيولا..فيديو

ألحق.. قرض الزواج من بنك ناصر | شروط الحصول عليه

7 أفعال نهى عنها رسول الله بين المغرب والعشاء.. هل تعرفها؟

ترشيحاتنا

البيت الأبيض: يمكن تعديل سقف سعر النفط الروسي بمرور الوقت

تويوتا تطرح كورولا 2023 بزيادة 100 ألف جنيه.. تفاصيل

البرازيل تكتسح كوريا الجنوبية برباعية وتلتقي كرواتيا في ربع نهائي المونديال

رسميا..نهاية مشوار ملعبين في كأس العالم 2022.. أحدهما لن يكون له وجود

هل يجوز قراءة القرآن ومسه بدون وضوء ؟ اعرف آراء الفقهاء

حققت الهدف.. روسيا تصدر بيانا بشأن الضربات الصاروخية على أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الجبنة القريش فى المنزل

زي المحلات.. طريقة تحضير الأرز باللبن

سطو مسلح على منزل اللاعب رحيم ستيرلينج.. ومفاجأة صادمة عن المسروقات

دراسة: مخاوف من زيادة حالات الوفاة بين الرجال| لهذا السبب

فيديو

تطورات أزمة فيلم القاهرة مكة بطولة منى زكي.. فيديو

مفاجأة.. وقف تسعير الذهب بعد تخطي الجرام ٢٠٥٠ جنيها

كيف دعمت الحكومة المواطنين لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية؟.. تغطية خاصة

مشوار مفيد فوزي .. صديق النجوم الذي وصل بين الأجيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ