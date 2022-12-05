أستاذ هندسة طرق: محور أبو ذكري يخدم تطوير الموانئ في الإسكندرية

قال الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إنّ محور أبو ذكري الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بطول 35 كم ويربط طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمحور كرير، يستطيع مستخدمه أن يصل إلى الطريق الدولي الساحلي مرورا إلى غرب الجمهورية في العلمين الجديدة أو مطروح أو العودة إلى الإسكندرية، التي تعاني من اختناقات مرورية على مدار الساعة.

وأضاف مهدي خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc، أنّ وزير النقل المهندس كامل الوزير تحدث عن تطوير موانئ الإسكندرية المربوطة بمحور 54 بمحور أبو ذكري، وبالتالي فإنه عندما يتم تطوير موانئ الإسكندرية تبرز الحاجة إلى محور مروري قوي من أجل تداول البضائع الصادرة والواردة إلى الموانئ.

وتابع: "لو لم يكن لدينا سهولة في الوصول إلى موقع الميناء، فإن التطوير الذي نقوم بتنفيذه غير ذي جدوى، وعندما نتحدث عن مدينة برج العرب الجديدة، فإنها مربوطة بمحور أبو ذكري، وبالتالي فإن القادم من برج العرب من أهالينا في الإسكندرية يستطيع بسهولة وفي دقائق معدودة أن يصل إلى مقصده في محافظة الإسكندرية".

وأكد: "الإسكندرية من المحافظات التي بها كثافات واختناقات مرورية مرتفعة وعلى مدار الساعة بسبب ضيق الطرق والزيادة السكانية، حيث تزيد مصر 2.5 مليون نسمة في السنة، وإذا لم يحدث توسع في الرقعة العمرانية سنتعرض لاستمرار العشوائية الموجودة في كل شيء".