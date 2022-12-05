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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المخرج سامح بسيوني يوضح سبب اختياره للعمل بمسرحية "في حتة تانية "

صدى البلد

قال المخرج سامح بسيوني، إن اختيار الفنانين لمسرحية " في حته تانية " كنت أريد أن يكونوا فنانين شاملين بحيث الفنان المختار يعرف يغنى ويرقص ويمثل ، وتم اختيار مجموعة رائعة واجرينا بها بعض البروفات للمسرحية ونفذناها بالفعل وكانت جيده للغاية .

وأضاف " بسيونى " خلال  حوارة مع الاعلامية إنجي أنور، "ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "EtC" اليوم الأثنين ، :" كنت اريد ان تكون مسرحية "فى حته تانية "لها علاقة بنا بمشاكلنا وان تكون المسرحية غير مملة رغم ان هناك اكثر من 55 فنان وفنانه ويتم تقديمهم بشكل جيد بحيث كل الفنانين يرقصون ويغنوا ويمثلوا أيضاَ وان تكون جميع الاداور تظهر موهبتهم فى التمثيل وان لا يكون هناك بطل للمسرحية ويكون الـ 55 فنان وفنانه ابطال للعمل المسرحي ".

وتابع :"  تدور المسرحية بأن هناك مجموعة من الممثلين يريدون التمثيل ويذهبوا الى مكتب "كاستنج" لكي يمثلون ولكن لم تحدث المقابلة فيقرروا تكسير الشركة  .. ويأتى واحد منهم ويقترح عليهم قراءة الافلام الموجودة بالشركة لكى عندما يأتون مرة اخرى الى الشركة يعرفوا يمثلوا ويكون شطار ".

وأكمل :" يدخل هؤلاء الممثلين فى الـ 4 افلام كانت موجودة فى الشركة من خلال كل فيلم لوحة نبعث رسالة مهمة نقدمها انا وفريق العمل ".

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