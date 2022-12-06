ناقد رياضي: الجمهور سيكون في صالح المنتخب المغربي أمام إسبانيا.. فيديو

قال الناقد الرياضي محسن لملوم، إن الجمهور سيكون في صالح المنتخب المغربي أمام منتخب إسبانيا.

وأضاف الناقد الرياضي محسن لملوم، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الاتحاد المغربي استطاع توفير 5 آلاف تذكرة لمشجعي منتخب المغرب".

وأشار: "الحماس وحده لا يكفي، وعلى منتخب المغرب أن يستغل أنصاف الفرص، لأن إسبانيا ليست مثل كندا بل هو المنتخب الأول المرشح للبطولة".

وأوضح: "أوجه رسالة للمدير الفني لمنتخب المغرب وأقول عليه ألا يتعجل الفوز على إسبانيا، لأن لاعبي إسبانيا ذات خبرات كبيرة".