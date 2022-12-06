محلل أداء السنغال السابق يكشف كيف تأثر أسود التيرانجا بغياب ماني عن المونديال

أكد مصطفى منير محلل منتخب السنغال السابق أن غياب ساديو ماني عن المنتخب السنغالي في كأس العالم حرم المنتخب السنغالي من استغلال الضربات الثابتة.

قال مصطفى منير في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "المغرب من أقوى المنتخبات العربية في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما تصدر مجموعته عن جدارة واستحقاق".

وأضاف: "منتخب السنغال قدم ما عليه في المونديال، ولكن عدم وجود ساديو ماني أثر كثيرا فكان هناك تباطؤ في فكرة نقل الهجمة من الخلف إلى الأمام".

وختم حديثه قائلا: "عدم وجود ساديو ماني حرم منتخب السنغال من استغلال الضربات الثابتة".