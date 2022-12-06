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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيمانويل أمونيكي: مواجهة السنغال كانت سهلة على إنجلترا..وهذا ما ينقص أفريقيا لمنافسة المنتخبات الأوروبية

منتخب السنغال
منتخب السنغال

تحدث إيمانويل أمونيكي المحترف النيجيري بالزمالك ولاعب برشلونة السابق عن مشاركات المنتخبات الأفريقية في كأس العالم 2022.

قال أمونيكي في تصريحاته عبر زووم برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك تطور كبير في الكرة الأفريقية خلال الفترة الأخيرة، والمنافسة في مونديال قطر قوية للغاية". 

أضاف: "أفريقيا مليئة باللاعبين الموهوبين ولكن ماحدث خلال مواجهة إنجلترا والسنغال كان غريبا رأينا المباراة سهلة على إنجلترا". 

وواصل: "لازم نواصل تطوير اللاعبين في أفريقيا لمنافسة المنتخبات الأوروبية". 

وختم حديثه قائلا: "لدينا مهارات مميزة لكن ينقصنا القدرة على المنافسة والصبر على الفوز في الملعب". 

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