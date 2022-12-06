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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى مراد فهمي: لم نشاهد مباراة ستظل خالدة بتاريخ المونديال.. المفاجآت تقل بالأدوار الإقصائية

صدى البلد

 


يرى مصطفى مراد فهمي، نائب رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، أنه لا توجد مباراة جذبت انتباهه في المونديال.

وقال مصطفى خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لن يتذكر أحد أي مباراة بتفاصيلها بعد ساعتين من نهايتها، شاهدنا 48 مباراة، لم أرى لقاء جذب انتباهي، ربنا أقوى مباراة كان بها تكافؤ هو لقاء صربيا وسويسرا".

وأضاف: "لم نرى مباراة مثل الكاميرون وإنجلترا، أو مارادونا مع الأرجنتين، مواجهات ستكون خالدة في الذاكرة بتاريخ المونديال".

وتابع: "هناك نتائج عظيمة على رأسها فوز السعودية على الأرجنتين، لكن المفاجآت تقل بالأدوار الإقصائية لإنها معتمدة على الخبرة والتاريخ".

وأشار: "لو كان لدى غانا خبرة تاريخية كانت ستستطيع الفوز على أوروجواي والتأهل لدور ثمن النهائي".

وأوضح: "أشجع المنتخب الفرنسي لكن مباراة إنجلترا أمام السنغال تجعل من الصعب التكهن بنتيجة المباراة".

وأتم: "كأس العالم القادم بـ 48 منتخب، سيجعل هناك فرق تشارك لمجرد السفر وانها تشارك مباراتين وتغادر بعدها".


 

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