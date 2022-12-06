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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الطرهوني يشارك في معرض القاهرة للكتاب 2023 بـ الكنز

صدى البلد

يشارك الكاتب الصحفي والروائي مصطفى الطرهوني برواية جديدة في معرض القاهرة للكتاب ٢٠٢٣م، برواية جديدة تصدر عن دار حابي للنشر والتوزيع. 

 

"الكنز.. الغريقة والجن" والتي تعتبر الروايك الثالثة للصحفي الطرهوني، وذلك بعد مشاركتين ناجحتين في معرض القاهرة ٢٠٢١ برواية إنما نحن أحلام، والتي لاقت رواجا كبيرا وحققت مبيعات كبيرة.  ثم رواية "غريب" والتي شاركت في معرض القاهرة ٢٠٢٢م كما شاركت في معارض دولية منها الرياض ٢٠٢٢ والشارقة ٢٠٢٢ والكويت وأخيرا معرض جدة لكالياري للكتاب ٢٠٢٢م. 

 


وتأتي (الكنز) بلغة سهلة وبسيطة.  وتحكي في فصولها التي تعدت ٢٠ فصلًا ثلاث قصص لشخصيات متداخلة. يعيشون جميعهم في قرية من إحدى قرى الجنوب المصري (الصعيد) وتتداخل الشخصيات الثلاثة وحكاياتهم اليومية، لنرى أحزانهم وأفراحهم ونتفاعل معها في شكل أدبي مميز.

مصطفى الطرهوني دار حابي الكنز

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