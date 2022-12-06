قبل ترويجها بالكريسماس.. حبس شخص لحيازته 15 كيلو حشيش في عين شمس

أمرت جهات التحقيق، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه؛ لحيازته مواد مخدرة في منطقة عين شمس.

وكان نجح رجال مديرية أمن القاهرة في ضبط العناصر الإجرامية من حائزي الأسلحة النارية وتجار المواد المخدرة.

ضبط حشيش بحوزة شخص في عين شمس

وكشفت التحقيقات الأولية أن وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، مُتخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي؛ وذلك حال تواجده بدائرة القسم مستقلاً سيارة "ملكه"، وضُبط بحوزته: «كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – بندقية خرطوش – 4 فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية– مبلغ مالي».