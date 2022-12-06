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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس اليوم| احذروا برودة الصباح والمساء.. وأمطار على القاهرة

طقس اليوم
طقس اليوم

يشهد طقس اليوم الثلاثاء أجواء خريفية مائلة للبرودة صباحا ،لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره على أغلب الأنحاء.

طقس اليوم 

فيما صرح خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن بالنسبة للظواهر الجوية فمن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أفاد خبراء هيئة الآرصاد أنه متوقع أن يكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

برودة وأمطار تمتد للقاهرة.. الأرصاد تعلن عن حالة طقس الغد

الأرصاد تحذر من هذا الأمر| طقس اليوم مائل للبرودة ليلا وأمطار بـ 5 محافظات

أما بالنسبة لـ طقس اليوم عن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان طقس اليوم المتوقع على محافظات ومدن مصر:- 
العظمى الصغرى
القاهرة 22 15
العاصمة الادارية 22 14
6 اكتوبر 22 14
بنهــــا 22 15
دمنهور 22 14
كفر الشيخ 22 14
المنصورة 23 14
دمياط 23 15
بورسعيد 22 15
الإسماعيلية 23 12
السويس 23 15
الزقازيق 23 13
شبين الكوم 23 14
طنطا 22 14 
شلاتين 28 20
الاسكندرية 22 14
العلمين الجديدة 22 14
وادى النطرون 22 15
مطروح 21 14
السلوم 20 11
سيوة 20 09
العريش 21 14
رفح 21 14
الطور 25 14
كاترين 16 05
رأس سدر 24 16
نخل 21 06
طابا 23 14
نويبع 24 14
حلايب 24 20
شرم الشيخ 25 18
الغردقة 24 17
مرسى علم 26 17
الفيوم 23 14
بني سويف 23 13
المنيا 22 12
أسيوط 22 11
سوهاج 23 12
قنا 24 14
الأقصر 25 14
أسوان 25 13
الوادى الجديد 24 14
أبوسمبل 26 12
أبو رماد 26 20
رأس حدربة 25 20.

طقس اليوم طقس هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد امطار

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