بعد الخروج من كأس العالم.. لاعبو أستراليا يتهافتون على ميسي لالتقاط السيلفي

على الرغم من خروجهم من كأس العالم بعد الخسارة من الأرجنتين يوم السبت الماضي، انتظر العديد من لاعبي المنتخب الأسترالي بصبر خارج غرفة تبديل ملابس منتخب الأرجنتين وذلك لالتقاط صورة سيلفي مع أسطورة كرة القدم «ليونيل ميسي».

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يوثق مشاهد للاعبي المنتخب الأسترالي، بمن فيهم كريج جودوين، كيانو باكوس، جويل كينج وماركو تيليو، يتناوبون على التقاط الصور مع المهاجم الأرجنتيني ميسي.

وجاء في تعليق على التغريدة عبر تويتر: "اللاعبون الأستراليون كانوا يتوافدون على ميسي بعد المباراة لالتقاط السيلفي".

كان اللاعبون يتسكعون في الردهة خلال الفيديو، على أمل التقاط صورة مع «ليونيل ميسي» وبعد ثوانٍ، ثم ظهر ميسي وهو يخرج من غرفة تبديل الملابس الخاصة به ويلتقط الصور مع اللاعبين الأستراليين.

تفاعل رواد السوشيال ميديا مع الفيديو

منذ مشاركته، حصد الفيديو أكثر من 7.8 مليون مشاهدة، كتب أحد المستخدمين "أقسم أنه لا يوجد لاعب آخر في تاريخ كرة القدم سيكون له نفس تأثير ميسي".

وقال آخر "من منا لا يريد صورة مع ميسي .. سأبكي أولا قبل التقاط الصورة".