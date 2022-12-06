عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منسق ميداني بحياة كريمة: دورنا الأساسي هو بناء وتأهيل الإنسان.. فيديو

حياة كريمة
حياة كريمة

أكدت وردة الهلاوي منسق ميداني لمؤسسة حياة كريمة بالدقهلية، أن الشباب المصري شارك في تنظيم مؤتمرات الشباب ومبادرة حياة كريمة.

txt

أمين تحالف العمل الأهلي: نضم كيانات تطوعية على رأسها حياة كريمة.. فيديو

txt

برلماني: الدولة تسعي جاهده لإنهاء ظاهرة التسول وتوفير حياة كريمة للمواطنين


وأضافت وردة الهلاوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة" المذاع على قناة " الاولى الفضائية" :" الشباب المصري تطوع للمشاركة في كافة فعاليات مؤسسة حياة كريمة بالجمهورية".

 

وتابعت وردة الهلاوي:" اشتغلنا على بناء مجتمعات سكنية وتنفيذ مشروعات صرف صحي وبنية تحتية وخدمات طبية في القرى الأكثر احتياجا".


وأكملت وردة الهلاوي:"  دورنا  الأساسي هو بناء وتأهيل الإنسان المصري في حياة كريمة ".


ولفتت وردة الهلاوي:"  اشتغلنا في مبادرات توعوية كثيرة في مختلف أنحاء الجمهورية، وغيرنا خريطة التطوع في مصر لأن الشباب تطوع في مبادرات كثيرة تابعة لحياة كريمة".

حياة كريمة مصر الشباب تطوع اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عياره فلت.. مفاجأة وراء ارتفاع أسعار الذهب ووقف تسعيره بالأسواق| إلحق بيع

اشتروا الذهب.. خبير يحذر من أكبر فقاعة اقتصادية في تاريخ العالم.. تفاصيل

أخيرا.. الكشف عن السبب الحقيقي لرحيل موسيماني عن الأهلي.. تفاصيل

كسر الـ 2000 جنيه.. ارتفاع سعر الذهب اليوم بالتعاملات المسائية

مستقبل الدولار.. 5 سيناريوهات محتملة حول السعر العادل في الأسواق| قراءة تفصيلية

ألحق.. قرض الزواج من بنك ناصر | شروط الحصول عليه

الضحايا اتفحموا.. الصور الأولى لحريق شقة العصافرة بالإسكندرية

7 أفعال نهى عنها رسول الله بين المغرب والعشاء.. هل تعرفها؟

ترشيحاتنا

حسن الرداد: إيمي سمير غانم قالت لي أنا بحبك زي الكلاب| فيديو

مستشار الأمن الأمريكي في عهد ترامب يعلن نيته الترشح للرئاسة عام 2024

احرص على هذه الصدقة يوميا بهاتين الركعتين .. داعية يكشف فضلهما

مسؤول أوكراني: كييف استهدفت قاعدتين عسكريتين داخل روسيا باستخدام طائرات مسيرة

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

لقطة المونديال.. عندما رقص عصام الشوالي السامبا في كابينة التعليق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطة المونديال.. عندما رقص عصام الشوالي السامبا في كابينة التعليق

لماذا فضّل محمد صلاح متابعة سيدات طائرة الأهلي والزمالك بدلًا من كأس العالم ؟

يصيبك بحصوات الكلى.. احترس من تناول هذا المشروب

ممنوع ظهور السيدات بملابس فاضحة.. أزياء مشجعي كأس العالم تذهل الغرب

فيديو

رحيل محمد أبو الغيط الطبيب والصحفي بعد صراع مع السرطان.. شاهد

تطورات أزمة فيلم القاهرة مكة بطولة منى زكي.. فيديو

مفاجأة.. وقف تسعير الذهب بعد تخطي الجرام ٢٠٥٠ جنيها

كيف دعمت الحكومة المواطنين لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ