منسق ميداني بحياة كريمة: دورنا الأساسي هو بناء وتأهيل الإنسان.. فيديو

أكدت وردة الهلاوي منسق ميداني لمؤسسة حياة كريمة بالدقهلية، أن الشباب المصري شارك في تنظيم مؤتمرات الشباب ومبادرة حياة كريمة.



وأضافت وردة الهلاوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة" المذاع على قناة " الاولى الفضائية" :" الشباب المصري تطوع للمشاركة في كافة فعاليات مؤسسة حياة كريمة بالجمهورية".

وتابعت وردة الهلاوي:" اشتغلنا على بناء مجتمعات سكنية وتنفيذ مشروعات صرف صحي وبنية تحتية وخدمات طبية في القرى الأكثر احتياجا".



وأكملت وردة الهلاوي:" دورنا الأساسي هو بناء وتأهيل الإنسان المصري في حياة كريمة ".



ولفتت وردة الهلاوي:" اشتغلنا في مبادرات توعوية كثيرة في مختلف أنحاء الجمهورية، وغيرنا خريطة التطوع في مصر لأن الشباب تطوع في مبادرات كثيرة تابعة لحياة كريمة".