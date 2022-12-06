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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

داخل مفرش سرير.. ضبط 5 شباب بحوزتهم 7 كيلو حشيش

صدى البلد

تمكن ضابط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، بخدمة نقطة التفتيش الأمنية دائرة مركز طما "الفتره الليلية"، والقوة المُرافقة، من إستيقاف سيارة ملاكي ماركة شيري صيني الصنع نبيتي اللون، وبها 5 أشخاص من بينهم طالبتين بجامعة سوهاج، وبحوزتهم كمية كبيرة من جوهر الحشيش المُخدر.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بتمكن ضابط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، بخدمة نقطة التفتيش الأمنية دائرة المركز.

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قيادة المدعو (طه ح ا م- 20 سنة- حاصل على دبلوم صنايع- ويقيم دائرة قسم ثانٍ سوهاج، وبرفقته أحمد ح ح ح- 25 سنة- عامل بمعرض سيارات خاص الكائن دائرة قسم ثانٍ سوهاج- ويقيم دائرة قسم أول سوهاج".

"حمزة م ن ع ا- 19 سنة- طالب بكلية التجارة جامعة سوهاج- ويقيم دائرة مركز أخميم، أسماء ع س ع- 19 سنة- طالبة بكلية الصيدلة بسوهاج- وتقيم دائرة مركز دار السلام، ميرفت ع م م- 20 سنة- طالبة بكلية الآداب جامعة سوهاج- وتقيم دائرة مركز البلينا"، وبتفتيش شنطة السيارة عُثِر على مفرش سرير بداخله 83 فرش لجوهر الحشيش المُخدر يزنوا حوالي 7 كيلو جرام.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، قرر قائد السيارة بأن المضبوطات خاصة به بقصد الأتجار، وأنه متوجه بها لمحافظة أسيوط لبيعها لأحد الأشخاص، مُضيفًا بعدم علم مستقلي السيارة المذكورين بذلك.

حُرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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