لاعتقاد غريب.. بوتين يستحم بدم الغزلان| فما السر؟

عاد تقرير استقصائي عن طريقة الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» في العلاج، للظهور مرة أخرى على الإنترنت بعد أشهر، مما ترك رواد السوشيال ميديا في صدمة.

زعمت وكالة الأخبار الاستقصائية الروسية Proekt، في تقريرها أن بوتين يغسل نفسه أحيانًا بالدماء التي يتم استخراجها من قرون الغزلان، ورغم أن هذا النشاط "معذب" للحيوانات إلا أن هنالك مزاعم أنه يحمل فوائد صحية للرئيس الروسي.

وزعم التقرير أيضًا أن «يفجيني سيليفانو» جراح الأورام المتخصص وطبيب سرطان الغدة الدرقية قد زار بوتين 35 مرة لمدة 166 يومًا في منزله، بل ورافقه في رحلاته وسط مخاوف صحية متزايدة.

وأضاف التقرير أن الرئيس الروسي كان يستحم بدم قرن الغزال في وقت سابق من هذا العام كطب بديل، وأضاف التقرير أنه ذلك بناء على توصية من وزير الدفاع الروسي سيرجي شويطو.

بوتين

ليس بوتين فقط..

وأضاف التقرير أن بوتين ليس الشخص الوحيد الذي يتلقى علاجًا يعتمد على دم الحيوانات، بل إن بعض الأسماء الكبيرة السابقة في دائرة النخبة في الكرملين، بما في ذلك عمدة موسكو سيرجي سوبيانين ورئيس شركة جازبروم أليكسي ميلر، تلقوا مثل العلاج.