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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: دور الثمانية في المونديال سيكون تاريخيا.. وكل المنتخبات مرشحة للفوز باللقب

كاس العالم
كاس العالم

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن دور الثمانية في كأس العالم لن يشهد مفاجآت جديدة، والأمور تسير في صالح المنتخبات الكبرى، رغم أن مواجهة كرواتيا أمام اليابان انتهت بركلات الترجيح، مشيرًا إلى أن منتخب البرازيل حسم تأهله في 35 دقيقة أمام كوريا الجنوبية.

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قال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "البرازيل حسم تأهله من الشوط الأول، حتى الآن البطولة بلا مفاجآت، الدور القادم سيكون تاريخي، كل الفرق التي صعدت لربع النهائي قادرة على التتويج بالمونديال".

وأضاف: "هل سيكرر منتخب كرواتيا سيناريو الصعود مثلما فعل في 98، و 2018، أم سيخرج في الدور القادم؟".

وأكمل تصريحاته قائلًا: "المنتخب المغربي حظى باهتمام كبير، وصحيفة الماركا تحدثت عن أشرف حكيمي أحد نجوم المغرب، وسفيان إمرابط نال اشادة كبيرة وتم وصفه بالأسد، وأنه صاحب الـ3 رئات داخل الملعب".

وأتم: "منتخب اسبانيا سيواجه خصم صعب يضم لاعبين رائعين على رأسهم زياش وحكيمي وإمرابط، وكلهم نجوم محترفين في أكبر الأندية الأوروبية".

محمد شبانة كأس العالم كرواتيا أمام اليابان منتخب البرازيل كوريا الجنوبية

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