بعد زواجهما بـ24 يوما.. لاعب كرة قدم يطلق زوجته بسبب كأس العالم

عرضت فضائية العربية تقريرا عن أغرب الأمور التي حدثت خلال كأس العالم الحالي، حيث أعلن النجم البرازيلي السابق أدريانو عن طلاق زوجته ميكايلا ميسكيتا.

وأوضح التقرير أن طلاقهما تم بعد مرور 24 يوما فقط على زواجهما، وذلك بسبب مباريات منتخب البرازيل في كأس العالم.

ويبلغ أدريانو 40 عاما، واختفى لمدة يومين متتالين رفقة أصدقائه، لمشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا، وهو الأمر الذي تسبب في نشوب شجار بينهما.

وقامت زوجته بحذف صورهما على حسابها بالإنستجرام، لينتهي زواجهما سريعا، وتزوج أدريانو بعد رحلة علاج من الأكتئاب.