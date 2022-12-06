بحضور رئيس الوزراء .. انطلاق المنتدى العربى لتحلية المياه بالطاقة النووية

تعقد هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ، اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر ، المنتدى العربي السادس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية وذلك تحت عنوان "آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية.

يعقد المنتدى برعاية و حضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء،و يناقش كيفية الاعتماد على الطاقة النووية فى إزالة ملوحة مياه البحر ضمن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية .

يشارك في المنتدى ، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والدكتور سالم حامدي المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، والسفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال نيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ويعتبر المنتدى السادس، متابعة لنقاش القضايا التي طرحت في المنتديات السابقة والمتعلقة ببرامج الطاقة النووية في الدول العربية، كما يشجع هذا المنتدى التعاون العربي والفهم العام حول قضايا رئيسية تتعلق بالطاقة النووية ويقدم فرصة لدول عديدة تدرس الفوائد المحتملة لإدخال الطاقة النووية في خليط الطاقة الوطنية لديها من أجل تعميق التفكير حول اتخاذ القرار المناسب للظروف الوطنية تجاه بناء محطات نووية لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر.

ويهدف المؤتمر إلى دعم توجه الدول العربية نحو تطوير واستخدام الطاقة النووية على مستوى صانعي القرار والمستوى الجماهيري، وكذلك تبادل المعلومات والخبرات بشأن المنهجيات الوطنية لدراسة الطاقة النووية بغرض تأهيل وتطوير الموارد البشرية .