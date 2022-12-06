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رئيس التحرير
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عضو مجلس الأمناء: الحوار الوطني يشمل جميع أطياف المجتمع دون إقصاء| فيديو

عضو مجلس أمناء الحوار
عضو مجلس أمناء الحوار الوطني

قال طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ، إنه لا يوجد إقصاء لأحد للمشاركة في الحوار الوطني، وإنما يتم من خلاله دعوة جميع أطياف المجتمع المصري وفق ضوابط محددة.

 وأضاف "عبد القوي"، خلال لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن أن يحضر 104 ملايين مواطن مصري الحوار الوطني، لأننا نعمل بشكل مؤسسي.

 وأشار إلى أنه على سبيل المثال كل مَن قدّم مقترحًا سواء مشروع قانون أو مقترحًا برؤية معينة يحضر لعرض مقترحه، بجانب حضور ممثلين من المؤسسات المختلفة والأحزاب السياسية والحركة المدنية والنقابات والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من عناصر الخبرة في الحوار الوطني.
 

مجلس أمناء الحوار الوطني الحوار الوطني طلعت عبد القوى أمناء الحوار الوطني

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