عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوى عاملة المنوفية: نعمل دائما لراحة المواطنين في تلقي الخدمة بشكل جيد

قام مدير مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية، بزيارة تفقدية لمكاتب المديرية للتأكد من سير منظومة العمل بانتظام والاطمئنان على بيئة العمل، وراحة المواطن فى تلقى الخدمة بشكل جيد .

كما عقد  اجتماعا لإدارة السلامة والصحة المهنية، وذلك للوقوف على الموقف الراهن لمستوى سير العمل داخل الإدارة، وطرح المعوقات التى تواجهه الإدارة فى هذا الأمر، وحلها فورا والوقوف على السلبيات والايجابيات، ومتابعة أداء العمل ورسم السياسيات لخطة العمل فى الفترة المقبلة.

وأكد وكيل الوزارة مدير المديرية  الدكتور مهندس سعد عبدالحميد ضرورة الالتزام بمواعيد العمل وسرعة الإنجاز فيه والمتابعة الدورية للسلامة والصحه المهنية داخل المنشآت الصناعية، وتحري الدقة فى التفتيش داخل المنشآت من إجراءات السلامة والصحة المهنية ، واتباع القواعد والإجراءات المنظمة لذلك .

وخلال الزيارة التفقدية لمكاتب المديرية، أكد وكيل الوزارة  ضرورة الالتزام بمواعيد العمل، وسرعة الإنجاز فيه، والمتابعة الدورية للسلامة،  وسير منظومة العمل بانتظام والاطمئنان على بيئة العمل وراحة المواطن فى تلقى الخدمة بشكل جيد .

واستهل مدير المديرية اللقاء بزيارة الشئون الإدارية وتابع العمل بإدارة العمالة غير المنتظمة، وبإدارة الصناديق كما قام بزيارة وبحوث العمالة ،مؤكدا ضرورة التعاون المثمر والمشترك بينهم من أجل الصالح العام .

وأشار إلي  أنه اخذ على عاتقه امانه ومسؤولية كبيره، فهو يؤمن أن العمل هو أساس النهوض بالبلاد نحو أفاق جديدة، وان الشباب هم الثروة الحقيقة للبلاد، ولابد من دعمهم .

كما قام بزيارة لمكتب التشغيل مؤكدا ضرورة توفير فرص حقيقة للشباب للمرحلة المقبله من أجل النهوض بالمديرية ، مبديا رغبته من الجميع بالتعاون المثمر والبناء بما يخدم الوطن ،مؤكدا أن شعارنا بالمنوفية "معا نستطيع" وهذا هو النجاح الحقيقى في تَحقيق الأهداف .

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 2200 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر.. فيديو

الذهب يتراجع والدولار يضرب بشدة عالمياً

مفيش ارتفاع.. مفاجأة بشأن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

أبناءها تفحموا في حضن بعض.. تصريحات صادمة من والدة ضحايا حريق شقة المنتزه

1600جنيه ارتفاعا فى الطن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 6-12-2022

كيلو الفراخ بـ33 جنيها.. استقرار كبير في أسعار الدواجن والبيض

أقل سعر للذهب في مصر.. وعيار 14 يسجل 1220 جنيهًا

ترشيحاتنا

لمواجهة وزير الصناعة.. جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

نيمار يدخل التاريخ ويزاحم بيليه ورونالدو في قائمة أساطير البرازيل الاستثنائية

لا كهرباء ولا ماء.. الموت يحاصر الأوكرانيين في درجة حرارة تحت الصفر

الدولار يرتفع واليورو يتراجع.. اعرف أسعار العملات العالمية اليوم

يا تلحقه يا متلحقوش.. أحسن سعر لـ Apple iPad بأقل من 10 آلاف جنيه

لماذا دعا البخاري على نفسه قبل موته بأيام؟.. علي جمعة: لـ5 أسباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انفراجة في أزمة الأرز.. انخفاض كبير خلال أيام والسعر مفاجأة

بملابس البحر.. رانيا يوسف تستعرض جمالها بإطلالة ملفتة

بعد تعرضها للتنمر.. البلوجر إسراء أحمد تخضع لعملية تجميل

كيلو الفراخ بـ33 جنيها.. استقرار كبير في أسعار الدواجن والبيض

فيديو

ماجدة خير الله: أم كلثوم وعبدالوهاب كانا ممثلين رديئين| فيديو

رحيل محمد أبو الغيط الطبيب والصحفي بعد صراع مع السرطان.. شاهد

تطورات أزمة فيلم القاهرة مكة بطولة منى زكي.. فيديو

مفاجأة.. وقف تسعير الذهب بعد تخطي الجرام ٢٠٥٠ جنيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ