قوى عاملة المنوفية: نعمل دائما لراحة المواطنين في تلقي الخدمة بشكل جيد

قام مدير مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية، بزيارة تفقدية لمكاتب المديرية للتأكد من سير منظومة العمل بانتظام والاطمئنان على بيئة العمل، وراحة المواطن فى تلقى الخدمة بشكل جيد .

كما عقد اجتماعا لإدارة السلامة والصحة المهنية، وذلك للوقوف على الموقف الراهن لمستوى سير العمل داخل الإدارة، وطرح المعوقات التى تواجهه الإدارة فى هذا الأمر، وحلها فورا والوقوف على السلبيات والايجابيات، ومتابعة أداء العمل ورسم السياسيات لخطة العمل فى الفترة المقبلة.

وأكد وكيل الوزارة مدير المديرية الدكتور مهندس سعد عبدالحميد ضرورة الالتزام بمواعيد العمل وسرعة الإنجاز فيه والمتابعة الدورية للسلامة والصحه المهنية داخل المنشآت الصناعية، وتحري الدقة فى التفتيش داخل المنشآت من إجراءات السلامة والصحة المهنية ، واتباع القواعد والإجراءات المنظمة لذلك .

وخلال الزيارة التفقدية لمكاتب المديرية، أكد وكيل الوزارة ضرورة الالتزام بمواعيد العمل، وسرعة الإنجاز فيه، والمتابعة الدورية للسلامة، وسير منظومة العمل بانتظام والاطمئنان على بيئة العمل وراحة المواطن فى تلقى الخدمة بشكل جيد .

واستهل مدير المديرية اللقاء بزيارة الشئون الإدارية وتابع العمل بإدارة العمالة غير المنتظمة، وبإدارة الصناديق كما قام بزيارة وبحوث العمالة ،مؤكدا ضرورة التعاون المثمر والمشترك بينهم من أجل الصالح العام .

وأشار إلي أنه اخذ على عاتقه امانه ومسؤولية كبيره، فهو يؤمن أن العمل هو أساس النهوض بالبلاد نحو أفاق جديدة، وان الشباب هم الثروة الحقيقة للبلاد، ولابد من دعمهم .

كما قام بزيارة لمكتب التشغيل مؤكدا ضرورة توفير فرص حقيقة للشباب للمرحلة المقبله من أجل النهوض بالمديرية ، مبديا رغبته من الجميع بالتعاون المثمر والبناء بما يخدم الوطن ،مؤكدا أن شعارنا بالمنوفية "معا نستطيع" وهذا هو النجاح الحقيقى في تَحقيق الأهداف .

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