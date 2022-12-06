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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الهلال الأحمر المصري: المتطوع يري الواقع من حوله بنظرة إيجابية

المدير الوطني للشباب
المدير الوطني للشباب والتطوع بالهلال الأحمر المصري

قالت الدكتورة أمال إمام، المدير الوطني للشباب والتطوع بالهلال الأحمر المصري، إنه من أجل وصف المتطوعين فإنهم وسطاء لتغيير السلوك، حيث أنهم الذين يستطيعون أن يروا ما هو التغيير ويقودوا هذا التغير فى مجتمعهم، وبالتالي نستطيع القدرة على رؤية ما يمكن أن يتغير ووضع مبادرة وفكرة والبدء فى ان يتم قيادتها من أجل تنفيذها.

وأضافت "إمام" خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، أن المتطوع يري الواقع من حوله بنظرة إيجابية، وكيفية إضافة ما يمكن إضافته فى فترة أو وقت التطوع، موضحة أن التطوع يجعلنا نفتح إدراكنا والتعرف على إحتياجات أكثر  فى المجتمع والخروج من فقعة البيت، وبالتالي يكون السلوك منعكس وإيجابي جدا.

وتابعت أن طبيعة العمل مع متطوعي الأزمات والكوارث يكونوا سعيدون بهذا العمل، وهذا نتيجة أن الشخص يشعر أنه يقوم بفارق بدءا من عمل بسمة وحتي إنقاذ حياة.

الهلال الأحمر المصري أمال إمام الهلال الأحمر تغيير السلوك الأزمات والكوارث

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